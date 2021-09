Bake Off Italia 2021, chi è Enrico Sisty: età, vita privata e qual è il suo mestiere

In questo articolo vi parliamo di uno dei concorrenti della nuova edizione di Bake Off Italia 2021: Enrico Sisty

Bake Off Italia è un talent show trasmesso su Real Time e nel nostro paese ha avuto un ampio successo. La prima puntata del talent è andata in onda il 29 novembre 2013. Il programma ovviamente non è trasmesso solo nel nostro paese, ma è diventato un vero e proprio fenomeno televisivo internazionale. La trasmissione originale è The Great British Bake Off, trasmessa sulla BBC e creato da Love Production. Il programma si è poi affermato in ben 13 paesi al mondo. In Italia è prodotto da Magnolia ed è presentato da Benedetta Parodi. I giudici del talent show sono Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara.

Bake Off Italia 2021, chi è Enrico Sisty

La nona edizione di Bake Off Italia è alle porte. Il programma andrà a partire da venerdì 3 settembre 2021. Il cast della nona edizione è veramente cospicuo. Tra i concorrenti figura anche Enrico Sisty.

Egli ha 38 anni e vive a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Ha studiato fino alle scuole medie, poi non ha continuato la scuola per aiutare la famiglia. Il padre, infatti, è uscito dalla sua vita quando aveva 5 anni e la mamma si è dovuta rimboccare le maniche insieme ai figli per portare avanti la casa. Enrico lavora come fabbro nel suo paese, ma ha anche altre passioni, tra cui la palestra, il motociclismo e soprattutto la pasticceria.

Partecipa a Bake Off Italia proprio perchè la pasticceria ha sempre fatto parte della sua vita. Il nuovo concorrente del talent show, nella video-intervista prima di iniziare la sua esperienza, ha dichiarato: “Io ho sempre cucinato in casa. Ho sempre aiutato mia mamma e i miei zii. Quindi mi piace cucinare. Mi reputo bravo e preciso. Sono anche determinato. Poi, vabbè, tutti mi fanno i complimenti per i dolci. Quindi speriamo sia la verità”.

Enrico ha inoltre dichiarato che ama cucinare e soprattutto fare dolci: “Perché quando cucino o faccio una torta, quando sono stanco dal lavoro, mi rilasso. È la mia vita”. Poi manda un messaggio al programma: “Caro Bake Off, voglio cambiare vita e questo è il mio momento”.

Riguardo alla sua vita privata, invece, è legato sentimentalmente a Martina Viganò dal 2016 e da circa due anni sono andati a convivere. La definisce l’amore della sua vita e presto non sarà più solo la sua fidanzata, ma sarà sua moglie.