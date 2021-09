Bake Off Italia 2021, chi è Lora Kayyal: età, origini, fidanzato e il suo grande sogno; conosciamo meglio la concorrente.

Ci siamo! Mancano ormai pochissime ore all’inizio di una nuova, scoppiettante, edizione di Bake Off Italia. La prima puntata andrà in onda questa sera, venerdì 3 settembre 2021, in chiaro su Real Time a partire dalle 21 e 20 circa. A condurre, anche quest’anno, ci sarà Benedetta Parodi. Pronti a conoscere i nuovi concorrenti? Tra loro c’è anche lei, Lora Kayyal.

LEGGI ANCHE —–>Bake Off Italia 2021, chi è Lola Litvinova: età, origini, lavoro e la passione a cui non può rinunciare

Determinata ma che non ha nascosto le sue fragilità durante il video di presentazione, Lora è una dei pasticcieri che si sfideranno sotto il tendone più famoso della tv. In attesa di vederla all’opera con i dolci, conosciamola meglio!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Lora Kayyal è una nuova concorrente di Bake Off Italia: tutto quello che sappiamo su di lei

Lora Kayyal è una delle concorrenti della nuova edizione di Bake Off Italia, che inizierà il 3 settembre sul Real time. 27 anni, vive a Genova da quando ha 18 anni, ma è nata e cresciuta in un paesino in Israele, dove si trova ancora parte della sua famiglia, di origine palestinese. Una famiglia di cui sente tantissimo la mancanza: “Sono quasi due anni che non li vedo”, racconta la ragazza nel video di presentazione, non trattenendo le lacrime.

Lora si è trasferita in Italia per studiare ed è qui che ha conosciuto Luca, il suo grande amore e la sua famiglia qui in Italia. È stato lui a spingerla a partecipare alla trasmissione: “Lui crede in me”.

Lora sogna di aprire una pasticceria che sia un mix tra la tradizione araba e quella italiana. “Caro Bake Off vogliono dimostrare che i sogni si possono avverare, e voglio anche vincere!” , conclude nel suo video.

Noi non vediamo l’ora di conoscerla meglio e di vederla all’opera con torte e dolci golosissimi. Appuntamento questa sera su Real Time.