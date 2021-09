Rosanna Olindo è una delle concorrenti di Bake Off Italia 2021: scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere su di lei, i dettagli.

Mancano ancora pochissimi giorni e, finalmente, Benedetta Parodi sarà al timone di Bake Off Italia 2021. Siete anche voi in trepidazione, vero? Come darvi torto d’altronde! Il talent di pasticceria è uno dei programmi televisivi più amati ed apprezzati della televisione italiana.

Leggi anche –> Bake Off Italia 2021, la nona edizione è in arrivo: quando inizia, concorrenti, giudici, puntate e qual è il premio per il vincitore

Cosa sappiamo, però, su questa nuovissima edizione? Al timone, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, vi è sempre lei: Benedetta Parodi. A rendere, invece, questo viaggio ancora più fantastico, vi saranno sempre loro: Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio. Come potrete notare, quindi, non vi è più Csaba Dalla Zorza. Cosa sappiamo, invece, dei concorrenti? Ebbene: quest’anno, ci saranno circa 20 aspiranti pasticceri. E, vi anticipiamo, leggendo le loro biografie, abbiamo constato che sono tutti magnifici. Tra loro, c’è anche lei: Rosanna Olindo. Siete pronti a scoprire ogni cosa su di lei? Ci pensiamo immediatamente!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Chi è Rosanna Olindo di Bake Off Italia 2021: età, Instagram, vita privata

Come dicevamo, quindi, anche Rosanna Olindo è tra le venti concorrenti che prenderanno parte a Bake Off Italia 2021. Cosa sappiamo, però,e sattamente su di lei? In attesa di poterla vedere in ‘azione’ tra frullatore, battitore, farina, uova e molto altro ancora, siete pronti a scoprire tutto su di lei? Ci pensiamo immediatamente.

Leggi anche –> È stato il vincitore di Bake Off 3, cosa fa oggi? La sua vita dopo 6 anni dalla sua vittoria

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Rosanna Olindo abbia esattamente 58 anni. E che, attualmente, sia in pensione. Siciliana d.o.c., sembrerebbe che la concorrente di Bake Off abbia vissuto per diverso tempo in Scozia per lavoro. E che, com’è giusto che sia, questa sua esperienza abbia fortemente condizionato non soltanto la sua pasticceria, ma anche la sua cucina. Attualmente, si legge che sta scrivendo un libro in cui parla di un’esperienza che l’ha formata.

Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Poco e niente! Anche sul suo canale Instagram non siamo riusciti a rintracciare tantissimi notizie!

Dove ha lavorato e di che cosa si occupa oggi

Da quanto si legge, Rosanna attualmente è in pensione. In passato, però, non soltanto ha insegnato italiano in Scozia, ma è stato anche un dirigente scolastico. Adesso, invece, si occupa di clownterapia all’interno degli ospedali.

Sarà lei la vincitrice di Bake Off Italia 2021? Staremo a vedere!