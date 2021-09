Beautiful, anticipazioni americane: la decisione shock di Eric, mai accaduto prima; cosa succederà nelle prossime puntate della soap.

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto. Ma tenetevi forte: le anticipazioni provenienti dall’America prometto ancora più scintille e colpi di scena. Se ora, al centro della trama, ci sono le nozze tra Ridge e Shauna avvenute a Las Vegas, ben presto sarà un’altra coppia ad attirare l’attenzione del pubblico: quella formata da Eric Forrester e Quinn!

Beautiful anticipazioni americane, clamoroso addio: l'attrice lascia la soap!

Ebbene, il patriarca del Forrester sta per ricevere un brutto colpo dalla sua amata…ma è quello che succederà dopo a lasciarvi di stucco. Se non temete spoiler, continuate a leggere!

Beautiful, anticipazioni americane: la decisione shock di Eric, c’entra la sua storia con Quinn

Come vi abbiamo già anticipato nei giorni precedenti, presto Eric scoprirà un’amara verità: Quinn lo tradisce con Carter Walton. Una notizia shock, che inizialmente manderà all’aria la storia d’amore tra i due protagonisti della soap. Dopo un po’, però, Forrester deciderà di perdonare la Fuller, rivelando alla donna anche il suo segreto: è diventato impotente. Un ostacolo che metterà a dura prova la serenità della coppia, soprattutto dopo la forte attrazione che Quinn ha sviluppato nei confronti di Carter. Come finirà?

Ebbene, potrebbe esserci un risvolto davvero inaspettato. Per Eric non sarà affatto semplice accettare il fatto di non poter soddisfare la moglie dal punto di vista intimo. Cosa deciderà di fare? Ebbene, tra le possibili ipotesi c’è quella di un “matrimonio aperto”. Proprio così, il fondatore della Forrester Creation potrebbe concedere alla moglie di vedere anche Carter. Per ora è soltanto un’ipotesi, che però in USA è sempre più gettonata!

Sarebbe la prima volta in assoluto che Beautiful tratterebbe il tema delle relazioni aperte. Finirà davvero così? Non ci resta che attendere e scoprire tutte le novità in arrivo: noi non vediamo l’ora!