Cecilia Rodriguez ha calcato il secondo red carpet di Venezia 78 ed ha rubato decisamente la scena: il look scelto è stato promosso a pieni voti!

Le luci dei riflettori sono puntate sulla 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Influencer, protagonisti delle pellicole in gara e tanti ospiti arrivano nella ‘città dell’amore’ dall’1 all’11 settembre per partecipare ad uno degli eventi culturali italiani più famosi. Ieri, in occasione della seconda serata, ha sfilato sul famoso red carpet l’incantevole Cecilia Rodriguez: tutti concentrati sul look e sulla sensualità dell’argentina che ha scelto un abito perfetto per le sue forme.

Protagonista del red carpet di Venezia 2021: Cecilia Rodriguez in blu elettrico con corpetto e spacco da togliere il fiato

Cecilia Rodriguez è giunta come una diva alla Mostra del Cinema di Venezia 2021. La celebre argentina si è resa protagonista di una sfilata sul red carpet indimenticabile per fotografi e passanti.

Non ha rinunciato alla sensualità la dolce metà di Ignazio Moser, volto noto televisivo e nel mondo del web. Per il famoso evento culturale che si svolge a Venezia, l’argentina ha scelto un lungo abito di raso blu elettrico firmato Lia Stublla. Con un bustier rigido ha messo in risalto il decolletè, con un vertiginoso spacco invece il suo ‘stacco di coscia’. Frangia e chignon per completare il look, oltre alla scelta di dettagli preziosi e luminosi: parliamo di una collana rigida e sandali gioiello con tacco a spillo.

Con il suo ‘sontuoso’ outfit, Cecilia ha calcato il secondo red carpet di Venezia 78 ed ha rubato decisamente la scena!

