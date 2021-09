Sono sposati da più di 30 anni, ma sapete chi ha cucinato al loro matrimonio? Si tratta di uno chef veramente famoso

Sono una coppia del mondo dello spettacolo e sono sposati da più di 30 anni. Sapete chi ha cucinato per loro al matrimonio? Si tratta di uno chef molto famoso, padre di un cuoco a sua volta di caratura internazionale. Di seguito vi sveliamo la loro identità.

Chi ha cucinato al loro matrimonio? Uno chef veramente famoso

Avete riconosciuto la coppia nella foto? Si tratta di Matteo Giordana e Imma Polese. Sono gli attuali ‘proprietari’ del Castello delle Cerimonie, programma in onda su Real Time seguitissimo dal pubblico italiano.

Donna Imma ha preso il Castello in eredità dal padre, storica figura della ristorazione e del mondo dello spettacolo partenopeo. Adesso, però, ad accompagnare la signora Imma c’è il marito, Matteo. I due sono sposati da oltre trent’anni e sapete chi ha cucinato per loro al matrimonio? I due sono stati ospiti nella prima puntata della nuova stagione di D’amore e d’accordo, programma in onda su Real Time e condotto da Katia Follesa. Dopo il successo delle passate edizioni, quest’anno ci saranno cinque puntate speciali con ospiti personaggi vip.

Nella prima puntata sono stati ospiti in studio i due protagonisti del Castello delle Cerimonie. Tra una domanda e l’altra, la coppia ha rivelato qualche retroscena sul loro matrimonio. Matteo e Imma hanno confessato di essersi sposati perchè erano ‘stufi’ di non poter condividere la loro quotidianità. Matteo ha chiesto di sposarlo alla sua signora con una rosa ed un diamante, che Donna Imma ha indossato e da quel giorno non ha mai più tolto.

La coppia ha parlato poi del loro matrimonio, raccontando che lo chef era Andrea Cannavacciuolo. Si tratta di un cuoco molto famoso e il cognome vi sarà sicuramente familiare: Andrea è il padre di Antonino, altro chef di caratura internazionale nonché protagonista anche lui su Real Time con l’Academy Chef.