Mancano ancora pochissime ore ed avrà inizio la nona stagione di Bake Off Italia, ma dove si trova il famoso tendone? Non tutti lo sanno!

L’attesa è finalmente terminata! Mancano ancora pochissime ore e, finalmente, assisteremo alla nona edizione di Bake Off Italia. Insieme a Benedetta Parodi, madrina assoluta del programma, Damiano Carrara, Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e la bellissima Csaba Dalla Zorza, i carissimi telespettatori del programma avranno la possibilità di seguire nuovamente le avventure degli aspiranti pasticceri. Prima, però, di scoprire cosa accadrà nel corso della prima puntata, anche se è stata trasmessa in anteprima su Discovery Plus soltanto per i suoi abbonati, scopriamo qualche piccolo ‘segreto’ di Bake Off.

L’ultima vincitrice del programma, come ricorderete, è stata proprio lei: Sara Moalli. In attesa, invece, di scoprire chi sarà il vincitore di questa nona edizione, scopriamo qualche cosa in più sul tendone. Ad esempio, vi siete mai chiesti dove si trova? Ormai, il luogo è conosciutissimo ed è diventato un vero e proprio must del programma, ma dov’è localizzato? Scopriamolo insieme.

Dove si trova il tendone di Bake Off Italia? Non tutti lo sanno

Aspetto peculiare di Bake Off Italia, oltre ad essere la professionalità dei giudici e della conduttrice, del talento di ciascun aspirante pasticcere e tutti i golosi dolci cucinati, vi è anche il famoso ‘tendone’. Completamente immerso nel verde e letteralmente accerchiato da un’atmosfera fiabesca, il set del famoso programma rappresenta un vero e proprio sogno. Siete curiosi, però, di sapere dove si trova esattamente?

È dalla sua prima edizione che Bake Off è registrato all’interno di un tendone, ma siete curiosi di sapere dove si trova? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Stando a quanto si apprende da TV Blog, sembrerebbe che il set del programma sia Villa Borromeo D’Adda ad Arcore. Ricca di verde e di ampi spazi, l’edificio si è dimostrato come un set ‘ad hoc’ per le registrazioni delle puntate. È proprio qui che, da diverse edizioni a questa parte, si svolge il famoso talent.

Diteci la verità: voi lo sapevate?