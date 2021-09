Lui è Liberto, uno dei principali protagonisti di ‘Una Vita’: vederlo così vi lascerà davvero senza fiato, in questo scatto è letteralmente irriconoscibile.

È uno dei principali protagonista di ‘Una Vita’, Don Liberto Sèler. Entrato a far parte della famosissima soap opera spagnola nel corso della sua seconda stagione, il personaggio ha saputo catturare immediatamente l’attenzione su di sé. Tanto è vero che ancora adesso non soltanto è una delle colonne portanti, ma anche tra gli attori più amati ed apprezzati da tutti gli telespettatori. Per chi non lo sapesse, Jorge Pobes, questo è il nome dell’interprete nella realtà, veste i panni di un signore di quartiere. Che, appena giunto nel paese, riesce a trovare l’amore in Donna Rosina. La loro relazione, anche se non vista di buon occhio a causa della notevole differenza d’età, continuerà alla grande, nonostante i continui e ripetuti tradimenti di lui.

In scena, come ricorderete, Don Liberto indossa i classici panni dell’epoca. Baffi, capelli gelatinati ed outfit completamente inerente a quegli anni: sono questi gli elementi che distinguono il buon Sèler ne ‘Una Vita’. Com’è, però, nella vita di tutti giorni? Noi l’abbiamo rintracciato su Instagram. Ed abbiamo scovato uno scatto in cui è letteralmente irriconoscibile. Eccolo.

Ne ‘Una Vita’ indossa i panni di Don Liberto: così non l’avete mai visto, è irriconoscibile

Così come nella soap ‘Una Vita’, anche su Instagram, il buon Don Liberto Sèler è una vera e propria star. Attivissimo e seguitissimo sul suo canale social ufficiale, l’attore non perde mai occasione di poter condividere col suo pubblico degli scatti del tutto personali. Che siano nella vita ‘reale’ o sul set, il simpaticissimo Jorge sa sempre come catturare l’attenzione. L’ha fatto anche un po’ di tempo fa. Quando, così come il suo collega Juanma, ha voluto condividere una foto del suo passato.

Oggigiorno lo conosciamo così, ma avete mai visto ‘Don Liberto’ da giovane? Ci pensiamo noi a mostrarvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, vi sarà davvero irriconoscibile. Eccolo qui:

“Ho appena trovato questa foto in una scatola dimenticata. Ho 17 anni”, ha scritto Jorge a corredo di questo scatto. Diteci la verità: l’avreste mai riconosciuto?