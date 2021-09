È stata una concorrente di Amici 5, ricordate la simpaticissima cantante col look incredibile? Com’è cambiata la sua vita oggi dopo 16 anni: impressionante.

Dimenticarla all’interno della scuola di Amici, diciamoci la verità, è davvero impossibile. Entrata a far parte nel corso della quinta stagione, la simpaticissima cantante ha saputo incantare milioni e milioni di telespettatori in un vero e proprio batter baleno. Merito, senza alcun dubbio, del suo incredibile talento e della incantevole voce, ma anche del suo look piuttosto incredibile. Sono trascorsi esattamente 16 anni dalla sua partecipazione al talent, ma com’è cambiata la sua vita ad oggi?

Leggi anche –> La ricordate ad Amici nel 2005? La sua voce ha impressionato tutti: scoprire cosa fa oggi vi sorprenderà

Siamo riusciti a rintracciare l’ex cantante di Amici 5 sul suo profilo Instagram. Ed abbiamo potuto constatare ‘da vicino’ com’è cambiata la sua vita dopo 16 anni dal suo ingresso nell’ambitissima scuola di Maria De Filippi. Sappiamo benissimo che, dopo la sua partecipazione, la giovanissima cantante ha cavalcato l’onda del successo. Adesso che, però, non è più un presenza fissa sul piccolo schermo, siete curiosi di sapere cosa fa? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Ecco cosa abbiamo scoperto su di lei.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Ha partecipato ad Amici 5, scoprire com’è la sua vita oggi vi lascerà senza fiato: eccola

Oltre ad essere stata una delle sue protagoniste indiscusse, la talentuosa cantante è stata anche una delle finaliste di Amici 5. Stiamo parlando proprio di lei: Eleonora Crupi. Ricordate il suo incredibile talento nel corso del famosissimo programma? Come dimenticarlo, avete ragione! Ebbene, ma cosa sappiamo adesso su di lei?

Leggi anche –> Con i suoi “occhi cielo” ha conquistato tutti: la ricordate ad Amici nel 2009? Il drammatico episodio

Sono trascorsi esattamente 16 anni dalla sua partecipazione al programma, com’è cambiata ad oggi la vita di Eleonora? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la sua passione per la musica continui ad essere una colonna portante della sua vita. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Eleonora adesso è cresciuta, maturata ed è diventata mamma. Da qui, quindi, si capisce chiaramente che le sue giornate sono piuttosto impegnative e movimentate. Com’è cambiata? Guardate un po’ qui:

Insomma, il look presentato ad Amici è completamente acqua passata. Adesso, però, è ancora più bella. Siete d’accordo con noi?