Matilde Gioli è stata nominata ‘Cavaliere della Repubblica’: l’annuncio è arrivato attraverso un post su Instagram, l’attrice ha dedicato il premio al suo papà. Parole da brividi.

Matilde Gioli, nome d’arte di Matilde Lojacono, è la celebre attrice italiana che ha recitato in molte famose serie tv. E’ diventata però la più amata del piccolo schermo per il suo ruolo nella fiction Doc Nelle Tue Mani. Matilda nelle ultime ore esplode di gioia perchè è stata nominata Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Matterella. A 31 anni la bellissima attrice dagli occhi azzurri ha ricevuto un prestigioso riconoscimento: ha documentato tutto sul suo canale Instagram.

Matilde Gioli nominata ‘Cavaliere della Repubblica’: “Ovunque tu sia, è per te”, la dedica commovente

“Ecco un altro scossone forte. Cavaliere della Repubblica. Ringrazio il nostro presidente Sergio Mattarella per avermi conferito questo prestigioso riconoscimento, è un onore” ha scritto Matilde Gioli sul suo canale Instagram. Nel post pubblicato la famosa attrice mostra fiera il suo premio che ha deciso di dedicare al suo papà.

La Gioli ha dedicato la sua importante onorificenza al suo papà, Stefano Lojacono, scomparso nel 2012 per un cancro. “Non so cosa darei per vedere la faccia di mio papà. Ovunque tu sia, questo è per te“. Ecco il post dell’attrice:

Sotto al contenuto social, non poteva mancare la lista di commenti di congratulazioni: molti sono arrivati anche da colleghi, famosi attori, come Elena Sofia Ricci e Omar Pedrini.

Intanto, tra un successo professionale ed un altro, è tempo di rimettersi al lavoro: Matilde insieme al cast di Doc Nelle Tue Mani ha ripreso a girare le scene della nuova stagione. Il medical drama Rai potrebbe tornare già nei primi mesi del 2022.

