Si sono sposati a Matrimonio a prima vista, presto saranno di nuovo in tv: incredibile sorpresa per una delle coppie più amate della trasmissione.

Ebbene si, esiste anche il lieto fine a Matrimonio a prima vista! Nonostante la maggior parte delle coppie nate in tv scoppino poco dopo, c’è chi decide di portare avanti la relazione. E, addirittura, di risposarsi anche fuori dal programma!

È quello che è accaduto ai due protagonisti della edizione numero sei dello show di Real Time. I due si sono sposati quando erano praticamente due sconosciuti, proprio come prevede il format. Tra loro, però, è scoppiato l’amore, che prosegue oggi a gonfissime vele. E per i fan una meravigliosa notizia: presto torneranno insieme in tv!

Matrimonio a Prima Vista, la coppia nata nel programma tornerà in tv: splendida notizia

Ricordare Francesco Muzzi e Martina Pedaletti? I due si sono conosciuti e sposati poco dopo a Matrimonio a Prima vista. E indovinate un po’? Stanno ancora insieme! Si tratta di qualcosa di rarissimo per le coppie nate nello show: quasi tutti i matrimoni celebrati in tv, infatti, al termine dell’esperimento vengono annullati. Ma tra Martina e Francesco è nato il vero amore, che hanno deciso di celebrare con una nuova cerimonia: il 18 settembre la coppia si risposerà con amici e parenti.

Ma non è l’unica bella notizia per loro… e per i fan che si sono affezionati durante la loro esperienza in tv. La coppia nata a Matrimonio a Prima Vista 6 sarà ospite di D’Amore e d’accordo, il nuovo comedy game show condotto da Katia Follesa su Real Time. Una trasmissione fresca in cui alcune coppie vengono messe alla prova per testare quanto ne sanno l’uno dell’altra.

Tra le coppie ci sono anche loro, ma non è ancora stata resa nota la data in cui vedremo la puntata con Francesco e Martina. Noi non vediamo l’ora di rivederli in tv, e voi?