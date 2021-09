Serena Rossi ha rivelato un inedito ed inaspettato retroscena: è stata ‘scartata’ ai provini per un’amatissima serie televisiva.

In questi ultimi giorni, Serena Rossi ha letteralmente conquistato la scena. Madrina della settantottesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, l’attrice napoletana si è contraddistinta sull’ambitissima passerella del Festival non soltanto per la sua bellezza, ma anche per la sua immensa eleganza e raffinatezza. Con i suoi look, piuttosto diversi tra loro, ma sempre adatti per ciascuna circostanza, la splendida Rossi ha letteralmente incantato tutti i presenti alla Mostra e non solo.

Attrice di successo, Serena Rossi sta vivendo un periodo davvero magico. Prossimamente, infatti, sarà in onda con una serie televisiva completamente nuova, ma c’è da ammettere che l’attrice vanta di un successo davvero clamoroso. Conduttrice e interprete di tantissime serie televisive, la sua carriera decanta un numero di esperienze lavorative davvero impressionante. Sapete, però, che anche lei ha ricevuto un bel ‘no’ nel corso del suo cammino verso il successo? Un retroscena del tutto inaspettato, è vero! Ma cerchiamo di capirne di più.

Serena Rossi, incredibile retroscena su L’Amica Geniale: non l’aveva mai detto prima d’ora

Recentemente, ad esempio, abbiamo vista Serena Rossi al timone de ‘La Canzone Segreta’ e protagonista di ‘Mina Settembre’, è vero. Eppure, vi siete mai chiesti se, nella sua carriera, abbia mai ricevuto un ‘no’? È famosissima ed amatissima, ma è mai capitato che venisse scartata ad un provino? Assolutamente si! E a parlarne è stata proprio la diretta interessata nel corso di una sua intervista a ‘Grazia’.

È proprio sulle pagine del settimanale, che l’attrice napoletana, molto probabilmente per la prima volta, ha rivelato di aver fatto il provino per L’Amica Geniale, amatissima serie televisiva tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, nel ruolo di Lila e di essere stata scartata. ” In quel periodo ero impegnata sul set di Mina Settembre. Mi sono chiesta come sarebbe andata se avessi avuto più tempo per prepararmi. Era un bel ruolo di donna forte”, ha detto l’attrice napoletana al settimanale ‘Grazia’.

I nuovi episodi de L’Amica Geniale dovrebbero andare in onda nel 2022. In attesa, però, di scoprire come si evolverà la storia di Lila ed Elena, vi chiediamo: vi avrebbe fatto piacere vedere Serena Rossi tra il cast? A noi si, non c’è dubbio!