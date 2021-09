Ha vestito i panni della zia Zelda in ‘Sabrina vita da strega’, ricordate? Oggi l’attrice ha 62 anni, ma le sue recentissime foto vi sbalordiranno.

Ricordate la simpaticissima serie televisiva ‘Sabrina vita da strega’? Andata in onda per la prima volta nel lontano 1996, le avventure della giovanissima Sabrina hanno tenuto incollati milioni di telespettatori per circa sette stagioni, riscuotendo un successo davvero incredibile. Merito di questo incredibile riscontro è stato, senza alcun dubbio, non soltanto la tematica della serie, ma anche i personaggi scelti per prendervi parte. Come dimenticare, ad esempio, la bellissima Melissa proprio nei panni di Sabrina? Davvero impossibile, avete ragione! Come d’altra parte, è più che impossibile dimenticarci di lei: zia Zelda!

Come ricorderete, infatti, la giovanissima Sabrina viveva con sue due zie: Zelda ed Hilda. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata la simpaticissima Zelda oggi? L’ultima puntata della settima stagione è andata in onda nel 2003. Da quel momento, quindi, sono trascorsi ben 18 anni, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua interprete? Ci pensiamo noi a mostrarvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, le sue foto di oggi vi lasceranno senza parole. Perché? Scopriamolo insieme!

Com’è diventata Zelda di ‘Sabrina vita da strega’ dopo il successo? Eccola dopo 18 anni

Dimenticarla nella serie televisiva ‘Sabrina vita da strega’ è davvero impossibile, non c’è che dire. Sorella di Hilda e zia della giovanissima Sabirina, Zelda ha saputo conquistare il pubblico per la sua incredibile simpatia. Da quel momento, però, sono trascorsi esattamente 18 anni, ma siete curiosi di sapere com’è diventata oggi la sua interprete?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Beth Broderick, è questo il suo nome nella ‘realtà’, abbia esattamente 62 anni. E che, dopo lo sconsiderato successo de ‘Sabrina vita da strega’, ha continuato a lavorare nel mondo della recitazione. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata? Eccola qui:

Insomma, saranno anche passati 18 anni dalla fine di ‘Sabrina vita da strega’, eppure la bella Zelda non è affatto cambiata nel tempo. Siete d’accordo con noi?