Aveva annunciato la rottura, adesso il clamoroso colpo di scena: la confessione inaspettata

La notizia della rottura tra loro aveva stupito tutti, ma ora la coppia si è concessa un’altra opportunità: lo rivela il settimanale Nuovo.

A fine luglio, in modo del tutto inaspettato, avevano reso nota la loro separazione: la famosa attrice e il padre di suo figlio si erano lasciati spiegando tramite social di “non poter crescere più come coppia”.

La loro storia era iniziata qualche anno fa, a seguito del primo incontro avvenuto ad Ibiza. Poco tempo dopo è nato il loro bambino Jacques: un nome francese, molto probabilmente in onore delle origini del papà.

Lei è una bravissima attrice italiana come la sua celebre zia ed entrambe hanno partecipato come concorrenti a due diverse edizioni del GF Vip. Nella casa l’ex gieffina aveva ricevuto una bellissima sorpresa dal suo uomo che aveva avuto per lei parole piene d’amore. Avrete certamente capito che parliamo di Myriam Catania e del compagno Quentin Kammermann.

La rottura avvenuta come un fulmine a ciel sereno sembra però superata ora. Lo aveva rivelato in anteprima Riccardo Signoretti e ora è arrivata la conferma in un’intervista rilasciata da Myriam al settimanale Nuovo.

Myriam Catania, la verità sul ritorno di fiamma con Quentin e il motivo della rottura

“A volte, anche quando l’amore sembra ormai finito, resta qualcosa dentro. Ed è qualcosa di inspiegabile e di inarrestabile, in grado di far riemergere un sentimento più forte di prima”, ha spiegato la Catania alle pagine di del settimanale diretto da Signoretti.

L’ex moglie di Luca Argentero ha rivelato che Quentin deve lasciare Roma per lavoro e trasferirsi in Francia, precisamente a Marsiglia, e che lei è disposta a seguirlo, trasformando così “l’ostacolo in un’opportunità”.

Nell’intervista, Myriam si dice entusiasta di questa svolta, visto che Marsiglia è una “città meravigliosa”.