Bake Off Italia 2021, chi è Gerardo Abbandonato: età, vita privata e il grave lutto che l’ha segnato

In questo articolo vi parliamo di uno dei concorrenti del talent show Bake Off Italia 2021: Gerardo Abbandonato

Quanti di voi vedono Bake Off Italia? Si tratta di un talent show trasmesso su Real Time. È molto amato dai telespettatori italiani e va in onda dal 29 novembre 2013. Il talent non è trasmesso solo nel nostro paese, anzi, si è affermato in ben 13 paesi in tutto il mondo ed è divenuto un fenomeno televisivo internazionale. Il programma originale è The Great British Bake Off e va in onda sulla BBC.

In Italia, il programma è prodotto da Magnolia ed è presentato da Benedetta Parodi. Nel talent show, inoltre, ci sono tre giudici: Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara.

LEGGI ANCHE: Bake Off Italia 2021, la nona edizione è in arrivo: quando inizia, concorrenti, giudici, puntate e qual è il premio per il vincitore

Bake Off Italia 2021, chi è Gerardo Abbandonato

Bake Off Italia è giunto alla nona edizione. Il programma va in onda sui canali del gruppo Discovery e la prima puntata è andata in onda venerdì 3 settembre 2021. Il cast della nona edizione è abbastanza cospicuo. Tra i concorrenti figura anche Gerardo Abbandonato.

Egli ha 35 anni ed è nato a Pignola, un paesino in provincia di Potenza. Tra i 19 e i 30 anni ha studiato a Pisa, frequentando il corso di laurea in Chimica e Chimica fisica. Ha poi preso il dottorato di biofisica alla Normale. Nella video-intervista realizzata prima di partecipare al talent show del gruppo Discovery, ha raccontato: “Quando dico che ho frequentato la Normale di Pisa tutti pensano io sia un genio. Sono semplicemente un ragazzo che ha studiato e che si è impegnato“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gerardo – Cakexperiments (@gerardo.bakeoff9)

Riguardo alla sua vita privata abbiamo poche informazioni. Non sappiamo, infatti, se Gerardo sia fidanzato o meno. Sappiamo però che ha subito un lutto assai grave. Gerardo, infatti, ha perso la madre quando era ancora piccolino: “È venuta a mancare quando avevo 11 anni“.

Dalla mamma, Gerardo ha ereditato la passione nel fare dolci: “È sempre stata la pasticciera della famiglia e portare avanti questa passione è anche un modo per ricordarla“. Gerardo ha deciso così di partecipare alla nona edizione di Bake Off Italia, dove si giocherà la vittoria con altri concorrenti. Al vincitore non andrà un montepremi in denaro, ma, secondo quanto si legge su TvBlog, avrà l’opportunità di condurre un programma su Food Network Italia e di essere protagonista di una Masterclass di cioccolateria presso Scuola del Cioccolato Perugina.