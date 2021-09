Ballando con le stelle, novità assoluta per il pubblico: dopo tanti anni addio alla storica regola

Milly Carlucci è al lavoro per preparare la nuova edizione di Ballando con le stelle, ma quest’anno una novità clamorosa attende il pubblico.

Della prossima edizione di Ballando con le stelle sia parla da mesi ormai: come ogni anno, Milly Carlucci si dedica anima e corpo alla cura di ogni minimo dettaglio e aggiorna costantemente i fan del programma su tutto ciò che accade durante i preparativi.

Per la sedicesima stagione dello storico show del sabato sera di Rai 1, sono confermati al momento solo due concorrenti, Al Bano Carrisi e Morgan. Ebbene sì, il cantante di Cellino San Marco ha finalmente ceduto al ‘corteggiamento’ della conduttrice: “Sono molto contenta di avere Albano tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Lo ammetto, l’ho corteggiato a lungo per convincerlo ad accettare e averlo in pista con noi. Ma i grandi come lui non temono sfide”, ha raccontato Milly in un’intervista a Di Più.

Gli appassionati di Ballando si saranno accorti subito che la presenza di Al Bano porterà inevitabilmente ad una grossissima novità per lo show. Capito quale?

Ballando con le stelle, non era mai accaduto prima: stravolgimento nel programma, nessuno se lo aspettava

Se seguite Ballando fin dai primi anni, vi sarete senz’altro resi conto che con Al Bano tra i concorrenti, cambia un dettaglio non da poco.

Una tra le regole principali della trasmissione è sempre stata quella secondo cui i partecipanti non dovevano aver preso parte a nessun reality show in passato. Ora con Carrisi tale veto viene meno: ricordiamo infatti che nel 2005 l’artista pugliese era nel cast dell’Isola dei Famosi insieme a sua figlia Romina.

Cosa ne pensate? Siete d’accordo con questo cambiamento?