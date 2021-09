Barbara D’Urso torna in onda, ma c’è qualcosa di diverso: un ‘dettaglio’ che non poteva passare inosservato

La conduttrice Barbara D’Urso torna in onda, ma quest’anno c’è qualcosa di diverso: un ‘dettaglio’ che non poteva passare inosservato

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La conduttrice detiene il record del maggior numero di programmi condotti contemporaneamente. Da anni ormai è uno dei pilastri di Mediaset. Per la rete diretta da Piersilvio Berlusconi conduce solo programmi di successo.

Quest’anno, però, la D’Urso subirà un forte ridimensionamento. Due dei suoi programmi, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, saranno chiusi. La conduttrice napoletana sarà ugualmente impegnata con Pomeriggio Cinque. La D’Urso, inoltre, è al lavoro con la rete del Biscione per un nuovo format, che andrà in onda in prima serata.

Barbara D’Urso torna in onda, ma c’è qualcosa di diverso

La conduttrice Barbara D’Urso si prepara a tornare in onda. La napoletana quest’anno dirà addio a Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, ma resterà al timone di Pomeriggio 5. Il programma terrà compagnia ai telespettatori per un’altra stagione.

Quest’anno, però, c’è qualcosa di diverso. Oltre ad aver ridimensionato la D’Urso, i vertici di Mediaset hanno ridimensionato anche Pomeriggio 5. Il programma sarà più breve (durerà solo un’ora) e darà più spazio all’attualità e alla cronaca, meno al gossip. Mediaset vuole superare il concetto di opinionisti e salotti, divenuto ormai di moda nella televisione italiana.

L’appuntamento con Barbara D’Urso, dunque, è a partire da lunedì 6 settembre 2021 dalle 17:35 fino alle 18:45. La trasmissione dunque durerà 70 minuti e non 90 come lo scorso anno. Non ci sarà spazio – come detto – per il gossip, ma solo per l’attualità e la cronaca. La D’Urso si è detta soddisfatta della sua trasmissione perchè è riuscita a smuovere la politica italiana.