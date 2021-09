Chi è Ingrid Muccitelli: sapete chi è il suo ex compagno? È famosissimo; tutte le curiosità sulla giornalista e conduttrice.

Ormai è ufficiale: Ingrid Muccitelli lascia Linea Verde per rientrare nel cast di Unomattina in famiglia. Qui, la giornalista e conduttrice avrà uno spazio tutto suo della durata di mezz’ora e si unirà agli altri due padroni di casa Monica Setta e Tiberio Timperi. In attesa di scoprire di più sulla rubrica di cui si occuperà, conosciamola meglio!

Dalla laurea alla carriera, fino alla vita privata: ecco alcune informazioni sul volto Rai. Sapete che è stata fidanzata per diversi anni con un famoso conduttore?

Chi è Ingrid Muccitelli: tutto quello che c’è da sapere sulla famosa conduttrice e giornalista italiana

Ingrid Muccitelli sta per approdare a Unomattina in famiglia, ma è da anni un amatissimo personaggio della nostra tv. Nata a Roma nel 1979, è originaria di Formia. Giornalista pubblicista iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio dal 2011, la Muccitelli è laureata in Scienze della Comunicazione alla LUMSA – Libera Università Maria SS. Assunta. Dopo la laurea, lavora per la Magnolia come redattrice del programma Markette di La7, fino al 2006. La sua prima volta alla conduzione è a Omnibus estate, riconfermata anche nel 2006-2007.

La svolta arriva nel 2008, quando approda in Rai e conduce Insieme sul due, su Rai Due, con Milo Infante. Successivamente, nel 2009, entrerà nel cast di Mattina in famiglia e negli anni successivi sarà al timone di tantissime trasmissioni Rai, da Unomattina estate a Unomattina in famiglia, da Linea Verde a Sabato in ( nel 2015). Di recente, nel 2018, ha condotto La vita in diretta estate con Tiberio Timperi e dal 2019 ha condotto Linea Verde con Beppe Convertini.

Vita privata

La Muccitelli è legata dal 2010 a Mauro Masi, ex direttore generale della Rai, ma forse non tutti sanno che è stata fidanzata per ben sette anni con un personaggio famosissimo della nostra tv. Si tratta di Piero Chiambretti, con cui ha vissuto un amore importante: “A lungo ho creduto che fosse l’uomo giusto per me, con il quale avere un figlio e costruire una famiglia. Non ci sono riuscita mi sbagliavo. Forse sono una rompiscatole incredibile: esigente e precisa. Specialmente con le persone a cui voglio bene”, ha dichiarato in una vecchia intervista a Vanity Fair.

Non ci resta che attendere due settimane per scoprire tutte le novità della nuova edizione di Unomattina in famiglia e scoprire quale ruolo avrà la bravissima Ingrid. Seguirete la trasmissione Rai?