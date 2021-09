Chiara Ferragni senza trucco: su Instagram, l’influencer si mostra completamente col viso al naturale, le immagini a confronto.

Amatissima e seguitissima, Chiara Ferragni sul suo canale social ufficiale non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa col suo pubblico. Con un profilo che conta più di 24 milioni di sostenitori, oltre a rendere partecipi i suoi sostenitori delle sue giornate, ma anche delle sue rivelazioni più incredibile, l’influencer è solita intrattenerli anche con degli scatti fotografici davvero incantevoli. L’ha fatto anche qualche giorno fa. Quando, ancora in vacanza, la bellissima Ferragni si è mostrata completamente senza trucco. Avete letto proprio bene, si! In alcune fotografie caricate sul suo canale social ufficiale, la splendida influencer si è mostrata proprio come mamma l’ha fatta. Anzi, ecco le sue esatte parole: “Piccole leone (con e senza trucco)”.

È proprio con questa esatta didascalia, quindi, che Chiara Ferragni non soltanto sottolinea il suo ‘stato’ completamente al naturale, ma anche i suoi capelli piuttosto ‘selvaggi’. A questo punto, però, ci chiediamo: voi l’avete mai vista senza trucco? E, soprattutto, come vuole sapere la diretta interessata, quale Chiara preferite? Bando alle ciance, ecco tutti i dettagli.

Chiara Ferragni senza trucco: così non l’avete mai vista, le immagini a confronto

È la regina indiscussa di Instagram, Chiara Ferragni. Con un profilo che conta più di 24 milioni di sostenitori, l’influencer entra di diritto tra le vere e proprie stelle del famosissimo social network. Su di esso, la moglie di Fedez condivide ogni cosa. A partire da momenti che la ritraggono nella sua quotidianità fino ad attimi che la ritraggono a lavoro, la Ferragni ha uno splendido rapporto con la sua famiglia virtuale. È proprio per questo motivo che, molto probabilmente, diversi giorni fa, ha voluto mostrarsi completamente al naturale.

Con capelli ‘scombinati’ e viso completamente senza trucco, Chiara Ferragni ha sorpreso tutto col suo look acqua e sapone. Volete sapere da vicino di che cosa parliamo esattamente? E, soprattutto, vedere il ‘prima’ e il ‘dopo’? Vi accontentiamo immediatamente.

Insomma, che sia con o senza non c’è assolutamente differenza. Per noi è sempre splendida. Cosa ci dite, invece, voi?