È stata una concorrente del GF 11 e con la sua bellezza ha incantato tutti: non indovinereste mai com’è cambiata la sua vita oggi.

È stato il primo reality ad andare in onda su Canale 5 e a riscuotere un successo impressionante sin dalla prima puntata. Assente dai palinsesti televisivi ormai da diversi anni, il GF continua ad essere un programma conosciutissimo ed amatissimo. Tanto è vero che tutti i suoi protagonisti ancora adesso, nonostante siano passati anni dal loro debutto sul piccolo schermo, continuano ad essere ricordati con immenso affetto. Tra tutti coloro che abbiamo conosciuto nel corso della sue sedici edizioni, è davvero impossibile dimenticarci di lei. Stiamo parlando proprio della bellissima ‘leonessa’ che ha preso parte al GF 11 e che, in un vero e proprio batter baleno, ha saputo incantare i telespettatori per la sua incredibile bellezza.

Sono trascorsi esattamente 10 anni dalla sua partecipazione al GF, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita oggi? Dopo il successo riscontrato nella casa di Cinecittà, la giovanissima concorrente ha cavalcato la cresta dell’onda. Ora, però, cosa fa? Scopriamolo!

La ricordate al GF 11? Eccola oggi dopo 10 anni: com’è la sua vita

Tra i tantissimi concorrenti che si sono alternati nel corso del GF 11, è davvero impossibile dimenticarci di lei: Norma Silvestri. Ricordate quando, pochi istanti prima del suo ingresso in casa, la giovanissima ventisettenne ha catturato gli occhi su di sé per la sua incredibile bellezza? Come dimenticarlo! Ebbene, ma com’è cambiata la sua vita oggi? Appurato che il suo percorso al Grande Fratello non è andato affatto a buon fine, ma il suo successo è stato ugualmente immediato e spropositato, siete curiosi di sapere cosa fa oggi?

Nonostante il successo riscontrato dalla sua partecipazione al reality di Canale 5 sia stata davvero incredibile, sembrerebbe che ad oggi Norma non faccia più parte del mondo dello spettacolo. Anzi, dando un’occhiata ai suoi canali social Instagram e Facebook, abbiamo appreso che è diventata mamma. E che è felicemente innamorata. Cosa ci dite voi? Vi farebbe piacere rivederla? A noi, si, tantissimo!

