Al GF 6 la sua bellezza esotica fece scalpore: sono passati ben 15 anni, oggi è un’attrice di successo all’estero

Quindici anni fa fece battere i cuori dentro e fuori la casa del GF 6: l’ex concorrente è diventata un’attrice famosissima all’estero.

La sua presenza tra i concorrenti del Grande Fratello fu una novità assoluta per il programma: prima di quella sesta edizione infatti non c’era stato nessun partecipante di religione musulmana. Inoltre, la sua bellezza non poteva certo passare inosservata: la modella 23enne tunisina colpì subito tutti con i suoi lineamenti orientali e il suo fisico statuario.

I più preparati in materia di reality, la ricorderanno sicuramente: Leila Ben Khalifa entrò nella casa più spiata d’Italia dopo una settimana dall’inizio di quella edizione, ma dopo esserne uscita di lei si persero le tracce. Almeno da noi in Italia, perché invece all’estero, precisamente in Francia, la sua carriera di attrice ha spiccato il volo. Se non ci credete, guardate qui!

Leila del GF 6, la ricordate? Oggi è famosissima in Francia, le sue foto vi lasceranno di stucco!

La bellissima ex gieffina si è quindi trasferita in Francia, dove otto anni il GF 6 ha partecipato all’ottava stagione di un altro reality, “Secret Story”, dove i concorrenti erano custodi di un segreto.

Oltralpe la splendida tunisina è molto famosa e amata come attrice e anche sui social è seguitissima: il suo profilo Instagram da più di 700 mila follower mostra le sue foto più recenti che sono a dir poco meravigliose.

Visto? Leila è diventata ancora più bella di prima!