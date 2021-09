GF Vip, è stato appena svelato il nome del terzo concorrente ufficiale di questa edizione: è un’ex di Uomini e Donne.

Siete pronti al gran debutto del GF Vip 6? Noi decisamente si! Tra qualche giorno, infatti, andrà in onda la prima puntata. E siamo certi che, come al suo solito, regalerà dei colpi di scena davvero incredibile. Quella che inizierà Lunedì 13 Settembre, c’è da ammetterlo, sarà un’edizione davvero incredibile. A distanza di due anni dall’inizio del suo ‘incarico’, Pupo ha detto ‘addio’ al ruolo di opinionista. Avete letto proprio bene, si! Il simpaticissimo cantante, infatti, ha dovuto rinunciare al suo posto in poltrona. Niente paura, però! Accanto ad Alfonso Signorini ci saranno proprio loro: Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe. Insomma, ne vedremo delle belle!

Leggi anche –> Si sono innamorati nella casa del GF Vip e saranno presto genitori: magnifico annuncio

Cosa sappiamo, invece, del cast? Nel corso di alcuni nostri articoli, vi abbiamo parlato delle prime due gieffine. Stiamo parlando proprio di Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, e Katia Ricciarelli. Pochi istanti fa, però, a questi, si è aggiunto anche il nome del terzo concorrente ufficiale. Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Ci pensiamo noi! Vi anticipiamo: è un’ex di Uomini e Donne.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Svelato il nome del terzo concorrente ufficiale del GF Vip: è proprio lei

In attesa di poter assistere molto più da vicino alla primissima puntata del GF Vip, siete pronti a scoprire chi saranno coloro che vi prenderanno parte nel corso della sua sesta edizione? Al momento, il cast per intero non è uscito ancora. Qualche istante fa, su Instagram, è stato ufficializzato il nome del terzo concorrente ufficiale. Chi sarà, quindi, colei che, dopo Sophie Codegoni e Katia Ricciarelli, entrerà a far parte della casa più spiata d’Italia?

Leggi anche –> GF Vip e Raz Degan: la reazione di Signorini al ‘rifiuto’ è senza sconti!

Dopo l’ex tronista di Uomini e Donne, vi sarà anche un’altra gieffini che proviene da questa esperienza televisiva. Entrata a far parte del programma come corteggiatrice, la giovanissima si è facilmente contraddistinta per la sua bellezza, ma anche per il suo forte e determinato carattere. Di chi parliamo esattamente? Eccola qui:

Si, è proprio lei il terzo concorrente ufficiale del GF Vip: Soleil Stasi! Insomma, sembrerebbe proprio che questa edizione del reality sia piuttosto scoppiettante. Noi non vediamo l’ora di vederla in azione, voi?