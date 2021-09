In questa foto era davvero giovanissima nel programma ‘Non è la Rai’, oggi è un’attrice amatissima: l’avete riconosciuta? È proprio lei!

Quanti di voi sono cresciuti a ‘pan e Non è la Rai’? Decisamente tantissimi di voi. Andato in onda per la prima volta nel lontano 1991, il programma di Gianni Boncompagni ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che ancora adesso,nonostante siano passati ben 30 anni dalla messa in onda della sua prima puntata, non soltanto lo show continua ad essere un vero e proprio must della televisione italiana, ma anche le sue ragazze, e nel corso delle sue quattro stagione se ne sono alternate tantissime, continuano a riscuotere un successo incredibile. Alcune di loro, lo sappiamo benissimo, una volta usciti dagli studi televisivi del programma hanno cavalcato la cresta dell’onda. Ed oggi sono diventate delle vere e proprio celebrità. Ne è l’esempio lampante la stessa conduttrice: Ambra Angiolini. Ma non solo.

Siete riusciti a riconoscere, infatti, chi è questa fanciulla immortalata in foto? Quando è entrata a far parte della quarta stagione di ‘Non è la Rai’, facendoci un po’ i conti, sembrerebbe che la giovanissima abbia avuto soltanto 26 anni. Adesso, a distanza di tempo, è un’attrice famosissima. Avete capito di chi parliamo? Scopriamolo insieme.

Era giovanissima quando ha partecipato a ‘Non è la Rai’, oggi è un’attrice famosissima: chi è?

‘Non è la Rai’ è stato uno dei programmi del piccolo schermo che, al suo tempo, ha ‘sfornato’ dei talenti davvero impressionanti. È proprio lì che, ad esempio, è apparsa per la prima volta la bellissima Ambra Angiolini. E, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato tanto da essere attualmente uno dei volti più amati dello spettacolo italiano. Ma non solo. Come dimenticare, ad esempio, la bellissima Sabrina Marinangeli. Oppure, Francesca Pettinelli. Voi, però, siete riusciti a riconoscere chi è questa bellissima ragazza raffigurata nella foto in alto?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, dopo un primo esordio a Domenica In, la giovanissima abbia fatto il suo debutto a ‘Non è la Rai’, curandone la posta del cuore. E da quel momento ha cavalcato la cresta dell’onda. Ad oggi, infatti, anche lei è un’attrice famosissima ed amatissima. Di chi stiamo parlando? Eccola:

Avete visto proprio bene, si! È Sabrina Impacciatore. Diteci la verità: l’avevate riconosciuta?