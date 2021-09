Jackson Brundage ha interpretato il piccolo e dolce “Jamie” in “One Tree Hill”: oggi non li riconoscereste, pazzesco, non crederete ai vostri occhi!

One Tree Hill è stata una serie di grande successo incentrata sulla rivalità tra i fratelli Lucas e Nathan Scott e, in generale, sui problemi legati all’adolescenza e alle difficoltà di diventare adulti. Una delle coppie più amate dal pubblico è stata sicuramente quella formata da Nathan e Hailey. I due, dopo un inizio burrascoso, diventano inseparabili tanto da arrivare a sposarsi prima di finire la scuola. Dal loro grande amore nasce il piccolo James “Jamie”, un bambino adorabile, dolcissimo e brillante che ha fatto innamorare i telespettatori fin dalla prima apparizione. Lo abbiamo visto crescere sullo schermo, stagione dopo stagione. Lo ricordate? Ebbene, oggi non lo riconoscereste: com’è diventato Jackson Brundage, l’attore che ha interpretato il piccolo Jamie in One Tree Hill?

Riconoscete Jackson Brundage oggi: com’è diventato il “Jaime” di One Tree Hill?

Il giovanissimo attore ha dimostrato un talento davvero straordinario. Classe 2001, oggi è un giovane ventenne e ha iniziato a vestire i panni di Jaime Scott nel 2008. Ha mantenuto il ruolo fino al 2012, crescendo letteralmente sotto gli occhi del pubblico. La sua dolcezza e la sua brillante intelligenza hanno conquistato i telespettatori fin dalle prime scene. Ma com’è diventato oggi il suo interprete?

Jackson Brundage è adesso un giovane uomo e vanta un seguito social di oltre centoventimila follower su Instagram. Vogliamo mostrarvi uno scatto recente da lui pubblicato che vi lascerà di certo senza parole. Pazzesco, date un’occhiata: riuscite a riconoscerlo? Che trasformazione!

Uno scatto che lascia senza fiato: Jackson è davvero cresciuto rispetto alle prime apparizioni nella celebre serie tv. Al momento non si hanno notizie recenti in merito alla sua carriera di attore, ma siamo certi che saprà lasciare ancora tutti a bocca aperta grazie al suo grande talento!