È stato uno dei protagonisti indiscussi della settima stagione di ‘Vite al Limite’, Travis. Entrato a far parte della clinica del dottor Nowzaradan con un peso che superava i 250 kg, il buon Henry aveva alle spalle una storia piuttosto complicata. E che solo a sentirla mette i brividi. D’altra parte, sappiamo benissimo che persone con gravissimi problemi di obesità, purtroppo, nascondono alle spalle un passato piuttosto drammatico. Ed anche Travis, come dicevamo, rientra tra questi.

Aveva poco più trent’anni Trevis quando è entrato a far parte della clinica di Houston, eppure il suo peso era talmente eccessivo che giovane ha ritenuto necessario chiedere l’intervento del dottor Nowzaradan. Il suo percorso, a dispetto di alcuni suoi ‘colleghi’, è stato piuttosto intenso. Seppure fortemente motivato a ritornare, per lui iniziare questo percorso non è stato affatto una passeggiata. Eppure, però, ce l’ha fatta. Ed adesso è davvero irriconoscibile. Bando alle ciance, però. Scopriamo insieme non soltanto la sua storia, ma anche il suo iter per dimagrire.

Com’è cambiato Travis dopo Vite al Limite? Pesava 280 kg: eccolo oggi

Travis, quindi, è stato uno dei protagonisti di Vite al Limite che, alle sue spalle, nascondeva una storia piuttosto difficile. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che il giovanissimo abbia iniziato ad avere questo rapporto ‘compulsivo’ col cibo sin da piccolo. Quando, a causa della separazione dei suoi genitori, ha iniziato a rivolgere tutta la sua frustrazione e dolore in esso. Ma non solo. Dopo essere stata abbandonato anche da suo fratello, in realtà il giovane è andato a vivere con suo padre, Travis è ritornato a vivere con sua madre, che a sua volte non aiutava affatto suo figlio a seguire un regime alimentare sano.

Quando, però, Travis si è reso conto che così non poteva andare avanti? Quando si è innamorato e si è reso conto di essere pronto a convolare a nozze! Col peso che aveva, purtroppo, non soltanto il giovane Henry non riusciva a trovare alcun vestito che potesse fare al caso suo, ma era consapevole che non avrebbe potuto percorrere nemmeno la navata. Da qui, quindi, ne consegue un’unica decisione: ritornare in forma.

Il suo percorso a Vite al Limite è stato piuttosto intenso. Se in un primo momento, infatti, Travis non era pronto a rispettare il programma impostogli dal dottor Nowzaradan, col tempo ha saputo apprezzarlo e rispettarlo. Eccolo oggi:

Insomma, Travis oggi sembra proprio un’altra persona. Siete d’accordo?