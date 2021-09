Conosciamo tutti Anna Valle adesso, ma ricordate com’era a Miss Italia nel 1995: era giovanissima, ma sempre bellissima!

Classe 1975, Anna Valle è una delle più grandi attrici dello spettacolo italiano. Entrata a far parte dello spettacolo quando era davvero giovanissima, la bella romana ha saputo catturare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. Nata a Roma, ma trasferitasi in Sicilia dopo la separazione dei suoi genitori, la Valle termina i suoi studi liceali ed inizia quelli universitari, ma, dopo aver vinto il concorso di Miss Italia nel 1995, decide di abbandonarli definitivamente per intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo. Dopo aver vinto,infatti, la fascia di reginetta d’Italia, Anna cavalca la cresta dell’onda. E, dopo l’esordio più che di successo nel mondo della recitazione, prende parte a tantissimi progetti lavorativi di un certo calibro.

Conosciamo tutti com’è oggi Anna Valle. All’età di ben 45 anni, l’attrice romana vanta di un fascino davvero irresistibile. A questo punto, però, ci chiediamo: com’era a Miss Italia? Appurato che è stato proprio il famosissimo concorso di Salsomaggiore Terme a determinare il suo successo e a sancire il suo debutto in tv, siete curiosi di sapere com’era? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Com’era Anna Valle ai tempi di Miss Italia nel 1995: sono trascorsi 26 anni, incredibile

Dopo aver vinto Miss Italia nel 1995, Anna Valle cavalca la cresta dell’onda in un vero e proprio batter baleno. Non soltanto partecipa, dopo la sua vittoria, prende parte a Miss Universo nel 1996, ma intraprende anche la sua carriera da attrice. Dapprima come protagonista di fotoromanzi ed, in seguito, di diverse serie televisive di successo, la splendida romana inizia a muovere i primi passi proprio in quest’ambito. Da lì, poi, il resto è storia.

Siete curiosi, però, di sapere com’era Anna Valle in quegli anni? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’attrice fosse davvero giovanissima quando ha vinto il titolo di più bella d’Italia. Non credete alle nostre parole? Eccola:

Davvero incredibile, vero? Sono trascorsi esattamente 26 anni dalla sua vittoria, eppure Anna Valle, oltre che essere ancora bellissima, è letteralmente identica a quegli anni. Siete d’accordo?