Bake Off Italia 2021, chi è Daniela Ribezzo: età, vita privata e dove l’abbiamo già vista

In questo articolo vi parliamo di una delle concorrenti del talent show Bake Off Italia 2021: Daniela Ribezzo

Lo conoscete Bake Off Italia? È un talent show trasmesso su Real Time. Il programma è molto amato dai telespettatori italiani. La prima puntata è andata in onda il 29 novembre 2013. Il talent non è trasmesso solo nel nostro paese, bensì si è affermato in ben 13 paesi, divenendo un fenomeno televisivo internazionale. Il programma originale è The Great British Bake Off e va in onda sulla BBC. In Italia, il programma è prodotto da Magnolia ed è presentato da Benedetta Parodi. Nel talent show ci sono tre giudici: Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara.

Bake Off Italia 2021, chi è Daniela Ribezzo

Il talent show Bake Off Italia è giunto alla nona edizione. La prima puntata è andata in onda venerdì 3 settembre 2021. Il cast della nona edizione è abbastanza cospicuo. Tra i concorrenti figura anche Daniela Ribezzo.

Lei è nata a Foggia nel 1991, ha 30 anni e sin da piccola è sempre stata una grande appassionata di danza. Il suo sogno era quello di diventare una ballerina professionista. Daniela ha cercato di coronare il suo sogno partecipando alla quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.

Nonostante non sia riuscita a vincere, il talent le ha permesso di girare il mondo e ballare a Parigi, in America e in altri posti del mondo. Nel 2018 si è esibito anche in occasione del musical “Dirty Dancing“. L’anno prima, invece, era nel corpo di ballo di Sarabanda.

Adesso, dopo l’esperienza ad Amici, Daniela è pronta per mettersi alla prova in un nuovo talent show, Bake Off Italia. Oltre alla danza, infatti, la Ribezzo ha anche un’altra grande passione: la cucina. Nel caso dovesse vincere il programma, Daniela potrebbe continuare a lavorare in televisione. Come rivelato da TvBlog, infatti, il vincitore di Bake Off Italia 2021 non si aggiudicherà un montepremi in denaro, bensì la possibilità di condurre un programma su Food Network. Il vincitore, inoltre, parteciperà ad una Masterclass presso la Scuola del Cioccolato Perugina.

Riguardo alla sua vita privata, la Ribezzo è molto riservata. Attualmente, però, dovrebbe essere fidanzata, come si evince dal suo account social. Il fidanzato pare si chiami Andrea Caldarulo.