Bake Off Italia 2021, chi è Matteo Andrea Polini: scoprire cosa studia vi sorprenderà

Tra i concorrenti più giovani di Bake Off Italia 2021, c’è lui: Matteo Andrea Polini ha una grande passione per i dolci ma studia tutt’altro!

E’ andata in onda venerdì 3 settembre su Real Time la prima puntata di Bake Off Italia 2021 dopo il debutto trasmesso da Discovery + lo scorso 28 agosto.

Come avrete notato, anche quest’anno i concorrenti del programma condotto da Benedetta Parodi hanno talento e determinazione da vendere e vale sempre la pena di conoscere i loro percorsi umani e professionali.

Spesso capita che i più appassionati di pasticceria facciano in realtà tutt’altro nella vita: è il caso di Matteo Andrea Polini, 23enne originario di Brescia. Scopriamo allora a cosa si dedica e cosa lo ha fatto innamorare dei dolci.

Matteo Andrea Polini: cosa fa nella vita il concorrente di Bake Off Italia 2021

Appassionato di fisica e aritmetica sin dalle scuole elementari, Matteo è iscritto alla facoltà di Ingegneria Gestionale dell’Università di Brescia. Inoltre è un modello, come si vede da molti scatti pubblicati sul suo profilo Instagram.

Matteo è molto sportivo: nel video di presentazione, spiega di fare regolarmente attività fisica per sentirsi meno in colpa dopo aver mangiato i dolci di cui è goloso. Lavora inoltre come istruttore di SUP sul Garda e pratica Snowboard in inverno.

Come gli altri partecipanti al programma, è un grande appassionato di pasticceria e in quest’arte riscontra caratteristiche comuni con la matematica: “Quando preparo un dolce esce l’ingegnere che c’è in me…Per me la pasticceria è precisione”, ha detto.

E voi avete già cominciato a seguire Matteo in questa sua avventura in tv?