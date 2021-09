Beautiful, anticipazioni americane: si suiciderà! Inquietante colpo di scena nelle prossime puntate della soap opera.

State seguendo Beautiful? Nelle puntate attualmente in onda in Italia sta accadendo davvero di tutto: al centro della trama c’è il triangolo formato da Ridge, Brooke e Shauna, con Bill pronto ad inserirsi. La situazione è davvero complicata, ma tenetevi forte: stanno per arrivare colpi di scena ancora più clamorosi. E una morte che sconvolgerà tutti!

Si, perché inizialmente si penserà ad un incidente causato da uno dei protagonisti della soap, che si sentirà terribilmente in colpa…Solo dopo un po’ si scoprirà che, in realtà, si è trattato di un suicidio. Scopriamo i dettagli di questa inquietante anticipazione proveniente dagli USA.

Beautiful, anticipazioni americane: si suiciderà, il colpo di scena inaspettato

Beautiful si tinge di giallo! Si, perché le anticipazioni delle puntate americane ci fanno sapere che, ben presto, avremo a che fare con quello che pare essere a tutti gli effetti un incidente mortale. A perdere la vita è Vinny Walker, l’amico e coinquilino di Thomas Forrester e a causare l’incidente è stato Liam. O almeno è quello che si è pensato per diverso tempo: tutto faceva pensare ad un omicidio, avendo Spencer investito il ragazzo.

Quando Liam e Bill sono però finiti in prigione, Thomas si è inaspettatamente schierato dalla parte degli Spencer, cercando di vederci più chiaro sulla vicenda. Ebbene, il figlio di Ridge riesce a recuperare il cellulare di Vinny ed è li che trova un video dove il ragazzo ammette di volersi suicidare! Proprio così, è stato Vinny a gettarsi volontariamente contro l’auto degli Spencer, uccidendosi.

Una verità sconvolgente, che Thomas vorrà subito raccontare alla polizia…ma anche qui qualcosa andrà storto: il giovane Forrester verrà rapito.

Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà dopo e tutte le anticipazioni americane, continuate a seguirci.