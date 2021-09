Nella soap opera ‘Una Vita’ ha interpretato il ruolo della perfida Cayetana: così non l’avete mai vista prima, resterete di stucco!

Dimenticarci di lei ne ‘Una Vita’ è davvero impossibile. Protagonista indiscussa della famosissima soap opera spagnola, Donna Cayetana è stata uno dei personaggi che ha saputo catturare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. Spietata, crudele e perfida: sono proprio questi alcuni degli aggettivi che ci vengono in mente per descrivere il suo personaggio,ma che tuttavia la rendono unica ed inimitabile agli occhi di tutti i suoi telespettatori. È proprio per questo motivo che il suo ‘addio’ alla soap opera è stato uno di quelli che più ha lasciato il segno.

A questo punto, però, vi chiediamo: voi l’avete mai vista nella ‘realtà’? Nella famosissima serie, Cayetana è sempre vestita coi vestiti dell’epoca. Com’è, però, nella vita di tutti i giorni? Ebbene: per darvi una risposta, siamo andati a spulciare con attenzione il suo profilo Instagram. E siamo riusciti a rintracciare uno scatto davvero pazzesco.

Vedere così Cayetana de ‘Una Vita’ vi lascerà di stucco: incredibile!

Il successo riscontrato dalla soap opera ‘Una Vita’ è stato davvero impressionante. Cosa ce lo fa pensare? La risposta è davvero semplice: il seguito Instagram. Con un profilo che conta quasi 40 mila followers, la crudele Cayetana è la vera e propria regina. Siete curiosi, però, di vederla in vesti completamente inedite?

Abbiamo spulciato con attenzione il suo profilo Instagram. Ed, oltre a rintracciare scatti in compagnia della sua famiglia, siamo riusciti a rintracciare anche uno scatto del tutto clamoroso. Siete pronti a scoprirlo anche voi? Ci pensiamo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, quando la vedrete, resterete davvero di stucco. Perché?Non vi diremo niente noi! Giudicate coi vostri stessi occhi:

Oltre che a catturare la spietata somiglianza con sua madre, non si può fare a meno di notare il clamoroso look di Cayetana. Completamente differente da quello con cui siamo stati abituati a vederla ne ‘Una Vita’, l’attrice Sara Miquel si mostra in vesti letteralmente diverse. Poca importa, però! Il successo dello scatto in questione è veramente spietato.

Come la preferite?