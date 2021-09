È stata una delle protagonista indiscusse di ‘Non è la Rai’: dopo 17 anni la sua vita è fortemente cambiata, eccola oggi, resterete di stucco.

È stata una delle protagoniste indiscusse di ‘Non è la Rai’, non c’è che dire. Entrata a far parte del famosissimo programma nel corso della sua seconda edizione, la giovanissima ballerina è riuscita immediatamente a catturare l’attenzione su di sé. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati esattamente 17 anni dal suo ‘addio’ al programma, continua ad essere considerata tra le vere e proprie stelle della trasmissione. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita dopo Non è la Rai?

Leggi anche –> È stato il simbolo di Non è la Rai dal 1992 al 1995: sono trascorsi 26 anni, oggi si mostra proprio così

Dopo l’incredibile successo riscontrato in seguito a Non è la Rai, la sua protagonista indiscussa non è stata più una presenza fissa nel mondo dello spettacolo. Cosa fa, però, oggi? Dopo 17 anni, sembrerebbe che la sua vita è fortemente cambiata! Siete pronti a scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio? Ci pensiamo immediatamente!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

La ricordate nel cast di Non è la Rai? La sua vita adesso è fortemente cambiata: eccola

Dimenticarla nel cast di ‘Non è la Rai’ non è assolutamente facile: entrata a far parte del famosissimo programma di Gianni Boncompagni nel corso della sua seconda edizione, la bella Alessia ne è stata una delle colonne portanti fino al 1994. Anno in cui, come raccontato dalla diretta interessata nel corso di una sua intervista, ha abbandonato da un momento all’altro. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 17 anni, ma cosa fa oggi la simpaticissima Gioffi?

Leggi anche –> A Non è la Rai era davvero giovanissima, oggi è un’attrice straordinaria: l’avete riconosciuta? È proprio lei

A differenza di tantissime altre sue ‘colleghe’, sono anni ormai che Alessia non è più una presenza fissa sul piccolo schermo. Poco importa, però! Perché l’affetto che ancora adesso il pubblico italiano nei suoi confronti è davvero immenso. Stando a quanto si apprende dal web, infine, sembrerebbe che la bella Gioffi ad oggi dedichi completamente la sua vita alla preghiera. A Di Più, l’ex di Non è la Rai ha raccontato di aver pensato anche di farsi suora.

Ricordate le sue incredibili performance a Non è la Rai?