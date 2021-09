Federica Panicucci è tra le conduttrici più amate ed apprezzate del piccolo schermo italiano, ma com’era al Festivalbar nel 1994?

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Federica Panicucci. Nata a Cecina il 27 Ottobre del 1967, la splendida Federica ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo davvero da giovanissima. Tra la Rai e la Mediaset, che all’epoca del suo debutto aveva tutt’altro nome, la conduttrice è stata la colonna portante di tantissimi programmi di successo. Attualmente, lo sappiamo benissimo, è la padrona di casa di Mattino Cinque. Ancora prima di approdare qui, però, la Panicucci è stata la protagonista indiscussa di tantissimi altri progetti incredibili. Come dimenticare, ad esempio, il mitico Festivalbar?

Leggi anche –> “Quanto è brutto, saranno i soldi…”: brutto commento, Federica Panicucci risponde a tono

Ricordate lo straordinario evento musicale dell’estate? Come dimenticarlo! Ebbene: sapete che, esattamente nel 1994, la padrona di casa è stata la mitica Federica Panicucci? Avete letto proprio bene, si! Reduce dal suo esordio a Portobello in Rai, che tra l’altro ha sancito il suo sconsiderato successo, Federica Panicucci ha assunto le redini del Festival di quell’edizione. La domanda che, però, adesso, vi facciamo è: ricordate com’era? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nei dettagli, tranquilli. Vi anticipiamo: è davvero incantevole.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Federica Panicucci al Festivalbar, ricordate com’era? Eccola nel 1994: sono trascorsi 27 anni

In attesa di poterla rivedere nuovamente al timone di Mattino Cinque, siete curiosi di fare un salto nel passato insieme a noi e scoprire com’era Federica Panicucci ai tempi del Festivalbar? Dopo la straordinaria partecipazione a Portoballo, storico programma della Rai che, come dicevamo, ha sancito il suo debutto sul piccolo schermo, la conduttrice è passata in Mediaset ed ha assunto le redini del famosissimo programma del’estate.

Leggi anche –> Federica Panicucci in costume: spunta un commento di cattivo gusto e lei risponde a muso duro

Correva esattamente l’anno 1994 quando Federica Panicucci, davvero giovanissima, diventava la colonna portante del Festivalbar. Siete curiosi, però, di vedere com’era in quegli anni? Oggi è bellissima e vanta di un fascino davvero irresistibile, ma com’era al suo debutto in Mediaset? Eccola qui, sempre incantevole:

Decisamente giovanissima, ma pur sempre bellissima: Federica Panicucci continua a decantare di un fascino davvero irresistibile. Siete d’accordo con noi?