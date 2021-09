GF VIP, chi è Andrea Casalino: sapete con chi è stato fidanzato? La conosciamo benissimo; tutto sul nuovo concorrente del reality show di Canale 5.

Ci siamo! Manca davvero pochissimo all’inizio di una nuova edizione del Grande Fratello Vip: si tratta della sesta e sarà condotta ancora una volta da Alfonso Signorini. La prima puntata andrà in onda lunedì 13 settembre e il pubblico non vede l’ora di conoscere tutti i nuovi vipponi che entreranno nella casa più spiata della tv. Tra questo c’è anche lui, Andrea Casalino: l’annuncio della sua partecipazione è apparso proprio poco fa sui social ufficiali della trasmissione.

LEGGI ANCHE —–>Gf Vip, è già polemica: uno scontro molto acceso ancor prima dell’inizio

Noto modello, lo abbiamo visto più volte in tv. Siete curiosi di conoscere meglio il nuovo concorrente del GF Vip 6? Siete nel posto giusto!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Andrea Casalino è un nuovo concorrente del GF Vip: ricordate dove lo abbiamo già visto?

La porta rossa più famosa della tv sta per aprirsi e nella Casa di Cinecittà entrerà anche lui, Andrea Casalino. Classe 1990, originario di Brindisi, il bel modello è una vera e propria star su Instagram, dove ha ben 150 mila followers. Appassionato di fitness e direttore di una casa di moda, è stato eletto Mister Italia a soli 20 anni. Di lì a poco è approdato in tv: ricordate dove? I fan di Uomini e Donne lo ricorderanno nella trasmissione di Maria De Filippi nelle vesti di corteggiatore. Ma Andrea è stato anche un volto delle fiction italiane: lo abbiamo visto nella fiction Ares La leggenda, con Gabriel Garko e Adua Del Vesco (Rosalinda Cannavò) e in Squadra Antimafia.

Andrea Casalino è stato legato a Paola Caruso, ex Bonas di Avanti un altro. La loro storia è nata prima della partecipazione di quest’ultima a L’isola dei famosi ed è proprio grazie al reality che la showgirl ha dichiarato di essere riuscita a mettersi definitivamente dietro le spalle questo grande amore. Come si legge su Fanpage.it, il modello avrebbe avuto anche un flirt con Alessia Macari.

Quel che è certo, però, è che ora Andrea è super single e pronto a tuffarsi in questa nuova avventura in ytv. Troverà l’amore nella casa? Non ci resta che attendere l’inizio del GF! Noi non vediamo l’ora, e voi?