Ricordate Kaori nello spot della Philadelphia degli anni ’90? Vederla oggi vi lascerà senza fiato: ecco le curiosità su Kelly Hu e com’è oggi.

Tutti gli italiani ricorderanno senza dubbio la famosa pubblicità con Kaori protagonista. Parliamo dello spot della Philadelphia che vedeva protagonista la giovane giapponese: il suo ‘poco poco’ divenne un vero e proprio tormentone allora! Ai tempi della pubblicità della crema spalmabile aveva poco più di 20 anni ed era agli inizi della sua carriera: nel 2014 è stata eletta tra le attrici più pagate al mondo secondo People With Money. Curiosi di scoprire com’è diventata oggi? Sono passati ben 30 anni!

Ricordate lo spot Philadelphia con Kaori? Sono trascorsi 30 anni: com’è l’attrice oggi

Nel 1991 nel piccolo schermo italiano andava in onda lo spot pubblicitario della Philadelphia: in quanti lo ricordano? La protagonista era Kaori, studentessa diventata famosa con il suo ‘poco poco’.

Il nome della protagonista di quello spot pubblicitario è Kelly Hu ed è di origini hawaiane, di discendenza cinese. Nata da Honolulu nel 1968, quando ha preso parte alla pubblicità aveva poco più di 20 anni. Oggi ne ha 53 e per lei il tempo sembra non esser mai passato. L’attrice che ha interpretato ruoli in numerosi film e serie televisive, è stata la prima giovane asiatica a conquistare il titolo di Miss Teen USA, nel 1985. Nel 2014 è stata nominata come attrice più sexy del mondo, da Glam Mag, ed il sito People With Money la inserì nella lista delle più pagate al mondo.

Ma com’è diventata oggi? Su Instagram vanta oltre 150 mia follower, ecco una sua foto postata diversi mesi fa:

Davvero incantevole! Per lei gli anni non sembrano esser passati: la sua bellezza continua a far breccia nel cuore di tutti!

