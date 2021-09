Dopo Francesco Dell’Aquila, si è classificato proprio lui al secondo posto di Masterchef 10: cosa fa oggi dopo il programma? La decisione.

È appena iniziato il viaggio di Masterchef 10 su TV 8, eppure già non se ne può fare più a meno. Terminata la messa in onda su Sky, a distanza di mesi le repliche del famosissimo talent di cucina sono approdate in chiaro e già stanno riscuotendo un successo davvero impressionante. Siete pronti a rivivere le emozioni della decima edizione? Noi assolutamente si!

Il vincitore di Masterchef 10, lo sappiamo benissimo, è stato proprio lui: Francesco Dell’Aquila. Cosa sappiamo, però, del secondo e del terzo classificato? Appurato che coloro che si sono aggiudicati il podio hanno un’età piuttosto giovane, siete curiosi di sapere com’è cambiata la loro vita? Ci pensiamo noi immediatamente. Procediamo con ordine, però! Di seguito, infatti, vi racconteremo com’è cambiata la vita del secondo classificato. Ovvero, di Antonio Colasanto! Seguiteci!

Antonio Colasanto si è classificato al secondo posto a Masterchef 10: cosa fa oggi

Antonio Colasanto, come dicevamo precedentemente, è stato il secondo classificato a Masterchef 10, ma com’è cambiata la sua vita dopo il programma? Nonostante giovanissimo, il giovanissimo dottorando di Novara ha saputo immediatamente catturare l’attenzione su di sé. Tanto è vero che, seppure non sia riuscito ad aggiudicarsi il montepremi finale, ha ugualmente riscosso un successo davvero impressionante.

Cos’è successo, però, una volta spenti i riflettori? Ovviamente, dopo Masterchef 10, Antonio ha cavalcato la cresta dell’onda. E questo ce lo conferma anche il fatto che su Instagram è diventato una vera e propria star. Attivissimo sul suo canale ufficiale, il buon Colasanto non perde mai occasione di poter condividere foto delle sue esperienze o anche delle sue prelibatezze. Per il resto, come raccontato anche dal diretto interessato in una sua intervista a Il Corriere, sembrerebbe che Antonio sia ancora proiettato verso il suo futuro da studente. “Non mi piace lasciare cose a metà per cui finirò il dottorato. La ricerca in ambito food è comunque una risorsa interessante”, ha detto il secondo classifico di Masterchef 10. Ma non solo. Sembrerebbe, inoltre, che Antonio abbia intenzione di aprire una pescheria-bistrot. “La prima sarà a Novara, poi chissà, possiamo andare a Torino, a Milano, al mare o in montagna”, ha detto in merito.

Auguriamo ad Antonio la realizzazione di tutti i suoi sogni.