Matrimonio finito dopo soli tre anni: l’amatissima attrice torna single; una notizia che ha sorpreso tutti.

Una notizia che ha sorpreso tutti, quella della fine del matrimonio della famosa star. “Nonostante un profondo amore e rispetto reciproco, ci siamo resi conto che i nostri percorsi attuali ci hanno portato in direzioni opposte”, hanno annunciato in una dichiarazione congiunta lo scorso venerdì.

L’amore tra i due ormai ex coniugi sembrava proseguire gonfie vele, ma qualcosa è andato storto. Scopriamo i dettagli di questa inaspettata separazione.

Matrimonio finito dopo soli tre anni: amore finito per l’amatissima attrice

Kaley Cuoco e il marito Karl Cook hanno deciso di lasciarsi! Solo due mesi fa l’amatissima Penny di The Big Bang Theory aveva condiviso un post dolcissimo in occasione del terzo anniversario di nozze. Qualche giorno fa, però, l’annuncio inaspettato. “Abbiamo entrambi condiviso così tanto del nostro viaggio pubblicamente, quindi mentre preferiremmo mantenere questo aspetto della nostra vita personale privato, volevamo essere imminenti nella nostra verità insieme. Non c’è rabbia o animosità, al contrario“, si legge nella dichiarazione congiunta. Matrimonio finito, quindi, ma senza rancore per la coppia nata nel 2017 e convolata a nozze un anno dopo.

Non è il primo matrimonio naufragato per la bellissima attrice, che è stata sposata col tennista Ryan Sweeting: la loro storia è durata quasi due anni. Durante le riprese di The Big Bang Theory, la Cuoco ha avuto anche un storia con Johnny Galecki, che nella serie interpreta Leonard, fidanzato proprio con Penny. I due sono stati insieme circa due anni, fino al 2009. Galecki è oggi papà di un bambino nato nel 2019 dalla storia con Alaina Mayer, che si è però conclusa nel novembre del 2020.

Insomma, storie d’amore senza lieto fine per gli amatissimi protagonisti della serie tv. Non possiamo che augurare loro di trovare presto il vero amore!