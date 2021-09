Miriam Leone da piccola, ai tempi della scuola, ha ricevuto un doloroso colpo sul viso: nessuno conosceva il retroscena legato alla sua adolescenza raccontato solo ora.

Miriam Leone negli ultimi giorni ha pubblicato uno scatto sui social che ha fatto tanto chiacchierare. La famosa attrice, Miss Italia nel 2008, si è mostrata di spalle, senza reggiseno, su Instagram ed ha scritto un lungo messaggio intitolato ‘Io non ritocco’. “Ci vuole forza, tanta forza ad accettare ciò che non ci piace di noi (che non è detto siano difetti, a volte sono nostre fissazioni, nostre ossessioni, compagni sgradevoli con cui magari siamo cresciuti/e) e a un certo punto LIBERARSI, ACCETTARSI, che non significa accontentarsi, ma ricercare la versione migliore di noi stessi e abbracciarla” sono state le sue parole. Dopo aver ricevuto diverse critiche sotto la post, l’attrice ha deciso nel corso di una diretta di raccontare un episodio legato alla sua adolescenza. Nessuno ne era a conoscenza.

Miriam Leone, è successo quando era a scuola: “A volte non respiro neanche bene”, l’episodio confessato solo ora

Miriam Leone attraverso una diretta sul suo canale Instagram ha raccontato di un episodio legato alla sua adolescenza. Ecco le sue parole:

“Tra i 15 e 20 anni avevo l’ossessione di volermi raddrizzare il naso perchè mi arrivò una pallonata da rugby a scuola e mi ha deviato il setto nasale. Per cui a volte non respiro neanche bene. Ho terrore di aghi, punture, sale operatorie, e quindi mi sono tenuta questa deviazione”.

“Quando vado dall’otorino mi dicono che andrebbe raddrizzato. Tra i 15 e i 20 anni l’avrei rifatto subito, adesso no. Ora lo amo il mio naso” ha raccontato l’attrice in merito alla questione legata ai ‘ritocchi estetici’, affrontata in un post su IG.