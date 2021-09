Nicoletta Braschi, moglie di Benigni: il brutto incidente di cui ancora porta i segni

Nella vita di Nicoletta Braschi, moglie di Roberto Benigni, c’è il ricordo di un grave incidente: cosa accadde e quali conseguenze ha portato.

Originaria di Cesena, Nicoletta Braschi è colei che da trent’anni condivide la sua vita col grande Roberto Benigni: la coppia non ha figli ed è una delle più longeve del mondo dello spettacolo.

Leggi anche—————->>>Roberto Benigni e Nicoletta Braschi, dopo anni arriva la ‘separazione’: clamoroso colpo di scena

Col celebre attore toscano, Nicoletta si sposò in segreto il 26 dicembre del 1991 e i due hanno lavorato insieme sui set di film che hanno fatto la storia del cinema italiano: “Johnny Stecchino“, “Il mostro”, “La vita è bella”, “Pinocchio”.

Un’unione solidissima, fatta di stima, rispetto e amore reciproci, come raccontò tempo fa a Vanity Fair Roberto: “Mi ha dato verità. Mentre volavo, mi ha riportato con i piedi per terra, e io non riesco a immaginare un altro volto, un’altra presenza, un altro respiro che non sia lei. Per me è una benedizione”.

E come dimenticare le bellissime parole dell’attore per sua moglie durante la premiazione del Leone d’Oro di Venezia? “Come si fa a misurare il tempo in film? Io conosco una sola maniera di misurare il tempo: con te e senza di te”.

Nel passato dell’attrice c’è però un ricordo doloroso: un incidente che l’ha segnata profondamente. Scopriamo cosa accadde.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Nicoletta Braschi e l’incidente di cui è stata vittima: cosa successe alla moglie di Roberto Benigni

La bravissima Nicoletta affronta da anni le conseguenze di un brutto incidente stradale avvenuto nel 2012.

Leggi anche—————>>>Roberto Benigni, l’episodio straordinario: “Un’emozione incredibile”

Si trovava a bordo dell’auto guidata dal suo autista quando la luce del sole avrebbe accecato l’uomo che avrebbe perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro un palo. Fortunatamente l’attrice se l’è cavata ma sul suo viso ancora oggi resta cicatrice piuttosto evidente.

E voi conoscevate questo episodio di cui è stata protagonista la Braschi?