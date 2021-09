Ha vestito i panni di Lincoln nella famosissima ed amatissima serie televisiva ‘Prison Break’, lo ricordate? Il tragico retroscena che non tutti conoscono.

Tra le tantissime serie televisive che ci hanno fatto compagnia e ci hanno fatto innamorare a partire dai primi anni del 2000, è davvero impossibile non ricordarci di questa. Stiamo parlando proprio di Prison Break. Ricordate la fantastica e magica storia dei due fratelli? Come dimenticarla, avete ragione! Andata in onda per la prima volta nel 2005 ed ultimata nel 2017, la serie televisiva ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che ancora adesso non soltanto c’è chi, nonostante siano passati anni dalla messa in onda dell’ultima volta, continua a riguardarlo e riguardarlo, ma chi lo ricorda ancora con immenso affetto.

Ricordate, ad esempio, il buon Lincoln? Fratello maggiore di Michael, l’attore ha saputo catturare l’attenzione del suo pubblico in un vero e proprio batter baleno. Anche perché, diciamoci la verità, il suo ruolo è stato interpretato talmente bene che era davvero difficile non uscirne completamente esterrefatti. Siamo certi, però, che, seppure la serie televisiva sia stata amatissima e seguitissima sin dall’inizio, non tutti siete a conoscenza di questo tragico retroscena.

È successo durante le riprese di Prison Break: tragico retroscena, l’incidente drammatico

Il buon Lincoln dell’amatissima serie televisiva ‘Prison Break’, come dicevamo precedentemente, ha riscosso un successo davvero impressionante. Nonostante questo, però, siamo certi che non tutti siete a conoscenza di questo tragico retroscena. Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, abbiamo appreso la notizia di un drammatico incidente accadutogli proprio mentre era sul set della seguitissima serie tv.

Stando a quanto si apprende da questo suo post Instagram, sembrerebbe che, durante le riprese della quinta stagione di Prison Break, una sbarra di ferro gli sia caduta in testa. Causandogli, quindi, non soltanto la rottura del naso in 4 punti, ma anche un trauma cranico. “Mi sono ripreso. Sono tornato a lavoro in due settimane”, ha scritto l’attore a corredo di questo post social.

Diteci la verità: eravate a conoscenza di questo retroscena?