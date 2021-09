Dopo aver partecipato ad Amici 4, hanno formato il duo ‘Pquadro’: li ricordate? La drastica decisione dopo l’incredibile successo: cosa fanno oggi.

Quanti alunni e talenti abbiamo conosciuto nel corso di queste venti edizioni di Amici? Decisamente tantissimi! In onda a partire dal 2001, il talent di Maria De Filippi ha offerto la possibilità a tantissimi giovanissimi di poter coltivare il proprio sogno. Che sia legato al canto, alla danza o alla recitazione, ciascuno di loro ha avuto l’opportunità di studiare come una vera e propria scuola. E di avere a che fare con dei veri ed incredibili professionisti.

Ricordate i Pquadro di Amici 4? I due giovanissimi talenti hanno preso parte alla quarta edizione del programma. E, dopo aver terminato il loro percorso nella scuola, hanno deciso di iniziare un percorso artistico insieme. Ricordate i loro singoli e i loro successi? Come dimenticarli! Sono trascorsi anni da quel momento, ma com’è cambiata la loro vita ad oggi? Siete curiosi di saperlo: ci pensiamo immediatamente a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, è stata presa una drastica decisione. Ecco tutti i dettagli.

Dopo Amici 4 hanno formato i ‘PQuadro’, cos’è successo dopo il talent? Eccoli

Entrambi protagonisti di Amici 4, Pietro Napoleno e Piero Romitelli hanno deciso di unirsi in un gruppo musicale subito dopo il talent. Ed hanno iniziato a scalare le vette di ciascun classifica musicale. Come dimenticare, ad esempio, singoli come ‘Francesca’, ‘Tu sei la musica in me’ e tantissimi altri. Ma non solo. Impossibile, tra l’altro, non citare le loro partecipazioni al Festival di Sanremo. E all’enorme successo riscontrato.

Sono trascorsi, però, anno da questo momento e dal loro successo, ma cosa sappiamo oggi su di loro? Piero e Pietro, quindi, formano ancora un duo musicale? Purtroppo, no! Nonostante l’incredibile successo riscontrato, i due giovanissimi ex cantanti di Amici hanno deciso di sciogliersi. E di dedicarsi ognuno alla propria vita. Su Piero, purtroppo, non abbiamo tantissime notizie da darvi. Poco attivo sul suo canale Instagram, sembrerebbe che stia sempre coltivando la sua passione per la musica. Di Pietro, invece, sappiamo che, oltre a dedicarsi al canto, è da poco anche diventato papà per la prima volta.

Avete anche voi cantante una loro canzone? Noi decisamente si!