Teresa Langella ed Andrea Dal Corso si stanno godendo una splendida vacanza alle Maldive: avete visto dove alloggiano? Spettacolare.

Formano una delle coppie più belle di Uomini e Donne, Teresa Langella ed Andrea Dal Corso. Conosciutisi all’interno dello studio del dating show di Maria De Filippi, i due giovanissimi hanno vissuto un percorso piuttosto intenso. Tanto che, al momento della scelta, come ricorderete, l’ex corteggiatore veronese non ha accettato immediatamente la richiesta dell’ex tronista di uscire con lei. Qualche mese o, addirittura, settimana dopo è ritornato sui suoi passi. E ha fatto di tutti per tentare di riconquistare il cuore della bella napoletana. Di tempo ne è passato da quel momento. Tutto è andato a buon fine. Ed ancora oggi Teresa ed Andrea si amano davvero alla follia.

Attivissimi sui loro rispettivi canali social, Teresa ed Andrea non perdono mai occasione di poter condividere ogni cosa col loro pubblico. Lo stanno facendo anche in queste settimane. Quando non possono fare a meno di renderli partecipi delle loro vacanze. Attualmente, ad esempio, si trovano alle Maldive. Avete visto, però, dove alloggiano? A mostrare ogni cosa, è stato proprio il buon Dal Corso. Scopriamo insieme ogni cosa. Vi anticipiamo: è spettacolare!

Andrea e Teresa Langella alle Maldive: posto da sogno, il loro alloggio è pazzesco

Ancora prima di ritornare in Italia e riprendere la vita di sempre, Andrea e Teresa Langella hanno deciso di concedersi un’altra vacanza alle Maldive. Inutile a dirvi: il posto è davvero da sogno. Voi, però, avete visto dove alloggiano? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo precedentemente, è stato proprio l’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

È proprio attraverso un video condiviso sulla sua pagina Instagram che il buon Dal Corso ha mostrato al suo pubblico l’alloggio incredibile delle Maldive. Siete pronti a vederlo anche voi? Ci pensiamo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, è davvero pazzesco!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANDREA DAL CORSO (@andreadalcorso)

Beh, diciamoci la verità: non c’è assolutamente da dire! Con una vista che ti da la possibilità di ammirare la vastità dell’Oceano Indiano, una piscina privata, un’area relax da sogno e degli interni incredibili, l’alloggio è davvero straordinario!

Diteci la verità: vi è venuta voglia di partire, vero?