Lindsey Witte ha deciso di partecipare a Vite al Limite perché fortemente segnata da un drammatico evento: oggi è irriconoscibile, eccola!

La storia di Lindsey Witte nel corso dell’ottava stagione di Vite al Limite merita di essere raccontata. Entrata a far parte della clinica del dottor Nowzaradan con un peso iniziale di ben 294, la donna ha dimostrato immediatamente di essere fortemente intenzionata a ritornare in forma. Aveva meno di 40 e, da come si può chiaramente comprendere, il peso piuttosto eccessivo non le permetteva affatto di svolgere una vita del tutto normale.

Come ha fatto, però, Lindsey ad arrivare ad un peso del genere? Purtroppo, così come tantissimi suoi colleghi, non aveva alle spalle un passato facile. Fortemente segnata da un vero e proprio dramma infantile, la donna aveva a che fare con un presente piuttosto difficile. Suo marito, infatti, aveva una fortissima dipendenza dall’alcool. E il suo comportamento, purtroppo, non l’aiutava affatto. Com’è andata, però, a finire? Ovviamente, vi illustreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo, però, ad oggi Lindsey è veramente diversa.

Lindsey Witte dopo Vite al Limite è un’altra persona: eccola dopo l’intervento, irriconoscibile

Come dicevamo, quindi, la storia di Lindsey Witte non è per niente facile. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che questo attaccamento compulsivo al cibo sia da rintracciare quando era soltanto una bambina. Sembrerebbe che, a causa della violenza di suo padre, la giovanissima abbia rigettato tutto il suo dolore e la sua frustrazione del cibo spazzatura. Raggiungendo, da come si può chiaramente comprendere, un peso piuttosto eccessivo. Purtroppo, non è affatto finita qui. A peggiorare la situazione di Lindsey, è stato anche suo marito. Con una fortissima dipendenza dall’alcool, purtroppo, Paul adottava un atteggiamento che non aiutava affatto la bella Witte. E questo, purtroppo, non faceva che peggiorare la situazione.

Con un peso che raggiungeva i 294 kg, Lindsey ha deciso di rivolgersi a Vite al Limite per ritornare in forma. Risultato? Adesso è davvero irriconoscibile. Guardate un po’ qui:

Diteci la verità: non è irriconoscibile. Dai 294 kg, Lindsey è arrivata a pesare 198 kg. Davvero clamoroso, vero?