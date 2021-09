Declinato l’invito di Alfonso Signorini, non parteciperà al GF VIP: la celebre attrice ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a dire ‘no’.

Il reality show più amato dagli italiani è pronto a partire ufficialmente su Canale 5: lunedì 13 settembre 2021 è attesa la prima puntata del Grande Fratello VIP! Deciso il cast, per Alfonso Signorini ora non resta che aprire le danze insieme alle sue due nuove opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. I nuovi protagonisti promettono scintille ma sapete chi doveva entrare a far parte del reality? La celebre Sandra Milo avrebbe declinato l’invito del conduttore: ecco perchè.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Non parteciperà al GF Vip, ‘dispiacere’ per Alfonso Signorini: le parole spiazzano

Sandra Milo non parteciperà al Grande Fratello VIP. Alfonso Signorini voleva la celebre attrice nella Casa più spiata d’Italia ma purtroppo, il suo invito è stato declinato con un ‘No’ secco.

Leggi anche Paola Perego si mostra ai follower ‘al naturale’: Sandra Milo commenta e fa una precisazione

Nel corso di un’intervista al settimanale Nuovo, Sandra ha spiegato i motivi per cui ha dovuto rinunciare. All’attrice avrebbe fatto piacere entrare a far parte del cast del GF VIP ma nella sua agenda ci sono già altri impegni. “Avrei partecipato volentieri, ma ho dovuto rifiutare per via di un altro impegno professionale…” ha spiegato Sandra Milo. Ma in cosa sarà impegnata? Non ha dato troppe informazioni il celebre volto televisivo in merito al suo futuro lavorativo: “È una cosa televisiva molto importante che partirà a novembre, ma non posso assolutamente dire di più…È tutto ancora top secret”.

Leggi anche Sandra Milo, retroscena choc sul suo passato: ‘Ho affrontato 44 processi, quasi più di Berlusconi’

Il cast del GF VIP

Nelle ultime ore sono stati resi pubblici ed ufficiali i nomi dei prossimi concorrenti del Grande Fratello VIP. Aldo Montano, Amedeo Goria, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Samy Youssef, Manuel Bortuzzo, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Andrea Casalino, Alex Belli e Davide Silvestri sono loro i 22 VIP che formeranno il cast del reality.