Angelina Jolie torna a parlare del divorzio da Brad Pitt e rivela la paura provata per la sua famiglia: una confessione inaspettata.

Angelina Jolie è un’attrice amata in tutto il mondo. Straordinarie e immense, ma soprattutto infinte, le sue interpretazioni. Tanti i personaggi vestiti, tanto da incorniciare una carriera meravigliosa. Sappiamo che è stata sposata con Brad Pitt.

Leggi anche Angelina Jolie e quel brano indimenticabile: ricordate a quale celebre videoclip ha pertecipato?

L’attrice, intervistata da TheGuardian, è tornata a parlare proprio di questo matrimonio, e quindi, della rottura. Proprio a tal proposito, ha deciso di lasciarsi andare e di esprimere a pieno i suoi pensieri. Nel corso della chiacchierata, ha rivelato di aver avuto paura per la sua famiglia. In particolare, questa paura ha colpito i suoi figli. Ma vediamo insieme le sue dichiarazioni.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Angelina Jolie, torna a parlare del divorzio da Brad Pitt: confessione inaspettata

Ve l’abbiamo svelato in precedenza, la bellissima e bravissima attrice Angelian Jolie, in un’intervista al TheGuardian, è tornata a parlare del divorzio da Brad Pitt. Divorzio finito sulle pagine dei giornali, centinaia e centina di volte. L’attrice, però, nel corso dell’intervista, ha messo in chiaro il fatto di non poter scendere troppo nei dettagli, dato che, al momento, sono ancora in corso azioni legali.

Leggi anche Angelina Jolie ritrova l’amore? La star internazionale beccata più volte proprio con lui

La Jolie, durante la chiacchierata, ha manifestato la sua paura. Ha temuto per la sicurezza della sua famiglia e quindi, dei suoi figli. L’attrice ha temuto che i diritti dei suoi figli venissero violati. Quando, le è stato chiesto se si riferisse al divorzio da Brad Pitt e alle accuse da lei avanzate nei confronti dell’attore, ha detto: “Sono ancora nel mezzo di una situazione legale, non posso parlarne”.

Ma alla domanda se avesse avuto paura per la sicurezza dei suoi figli ha confermato: “Sì, ho avuto paura per la mia famiglia”. Proprio qui, Angelina Jolie ha dichiarato di non essere il tipo di persona che prende decisioni alla leggera. Ha deciso di prendere tutto il tempo necessario, fino a quando, non ha poi sentito di doversi separare dal padre dei suoi figli.