In questa sua foto del passato, l’amatissimo attore si mostra in una foto quando aveva soltanto un anno di vita: l’avete riconosciuto? Lo scatto fa boom di likes.

Quello condiviso sul suo canale social ufficiale dal famosissimo attore, vi assicuriamo, è una foto piuttosto semplicissima, ma che in ugual modo ha riscosso un successo davvero impressionante. Amatissimo e seguitissimo su Instagram, l’apprezzatissimo interprete di origine romana non perde mai occasione di poter interagire col suo pubblico. È proprio per questo motivo che alcuni giorni fa, in occasione del suo compleanno, l’attore non ha affatto potuto fare a meno di mostrare una foto di sé del passato. Quanti di voi sono soliti farlo? Senza alcun dubbio, tantissimi! I nostri canali social, c’è da ammetterlo, sono diventati una sorta di ‘diario virtuale’. Ed è più che normale, quindi, che ci capita di condividere scatti del tutto inediti.

Non soltanto noi gente comune, però, ma anche le nostre celebrità non perdono occasione di poter interagire con il loro pubblico. Quante volte vi abbiamo raccontato dei loro scatti incredibili? Diversissime volte! Ebbene: adesso è il turno di un famosissimo attore, che nel giorno del suo compleanno ha condiviso un suo scatto da piccolissimo. Ed, in particolare, quando aveva soltanto un anno di vita. L’avete riconosciuto in questa foto? Impossibile non farlo! Ecco di chi parliamo!

Qui l’attore aveva solo un anno, ma chi è? È proprio lui

“Qui compivo il primo anno di vita”, sono proprio queste le esatte parole che il famoso attore ha scritto a corredo di questa foto che lo ritrae da piccolissimo. Un’incantevole scatto del passato, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha riscosso un successo davvero impressionante. A questo punto, però, ci chiediamo: di chi stiamo parlando esattamente? Chi è questo dolcissimo bambino raffigurato in foto mentre festeggia il suo primo compleanno?

Ebbene: se vi dicessimo che questo dolcissimo bambino raffigurato in foto non è altro che Raoul Bova, ci credereste? Fareste bene a farlo perché stiamo parlando proprio di lui. Amatissimo ed apprezzatissimo dal suo pubblico social, l’attore romano ha fatto impazzire tutti i suoi sostenitori. Lo scatto, infatti, ha registrato un vero e proprio boom di likes. D’altra parte, diciamoci la verità: può esserci una reazione differente?

Cosa ci dite voi? L’avevate riconosciuto?