Ballando con le stelle, che colpo per Milly Carlucci: tra i concorrenti ci sarà anche lui; tutti i dettagli della notizia.

Ci siamo! L’estate sta per finire e questo vuole dire che stanno per tornare in onda tutti i programmi più amati dai telespettatori. Tra questi c’è anche Ballando con le stelle, l’amatissimo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. La prima puntata dello show andrà in onda il 16 ottobre e il cast si preannuncia davvero stellare. L’ultimo nome, anticipato da Tv Blog, è davvero esplosivo.

LEGGI ANCHE —>Ballando con le stelle, novità assoluta per il pubblico: dopo tanti anni addio alla storica regola

Si tratta di un personaggio molto discusso, spesso accostato anche al GF Vip. Siete curiosi di scoprire chi si cimenterà come ballerino sulla pista di Rai Uno? Tenetevi forte.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Ballando con le stelle, che colpo per Milly Carlucci: tra i concorrenti anche l’ex fidanzato di Belen Rodriguez

È un famoso sportivo, ma negli ultimi anno ha fatto parlare di sì anche per la sua vita sentimentale. Parliamo di Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez, che secondo quanto riporta Tv Blog sarebbero pronto a diventare ballerino. Proprio così, anche il motociclista sarà con ogni probabilità nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle. Un grandissimo colpo per Milly Carlucci, che si aggiudica uno dei personaggi più chiacchierati degli ultimi anni. Iannone è stato più volte accostato anche al GF Vip prima della scorsa edizione, ma poi la sua partecipazione è sfumata.

La notizia della sua partecipazione non è ancora ufficiale, ma sembra mancare davvero poco. Iannone andrebbe a “sfidarsi” a distanza proprio con la sua ex Belen, anche quest’anno nel cast di Tu si que vales, che inizierà invece il 18 settembre.

Come se la caverà Andrea Iannone alle prese con jive, rumba e cha cha cha? Per scoprire tutte le novità non perdetevi la prima puntata, il 16 ottobre!