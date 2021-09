Dopo l’esperienza nel talent show Amici di Maria De Filippi, ha qualcosa da dire alla padrona di casa: le sue parole

È stata una delle protagoniste della scorsa edizione di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi. Dopo l’esperienza nel programma, la donna ha qualcosa da dire alla padrona di casa. Di seguito vi sveliamo la sua identità, riportandovi le sue parole.

Dopo l’esperienza ad Amici ha qualcosa da dire a Maria De Filippi

“Ero stanca, mi hai dato fiducia“, ha dichiarato una delle protagoniste della scorsa edizione del talent show Amici. Non avete ancora capito di chi stiamo parlando?

In una lunga confessione sui social, Lorella Cuccarini manda una lettera alla De Filippi, dichiarando: “Un anno fa, ero stanca. E sfiduciata da un ambiente che dopo 35 anni stentavo a riconoscere. Sei arrivata tu. Ti ho parlato come si parla ad un’amica. A cuore aperto. Mi hai spalancato le porte. E mi hai dato spazio senza timore, fidandoti, lasciandomi spesso carta bianca. In cambio, non hai chiesto nulla”.

La Cuccarini era reduce da una brutta esperienza a La vita in diretta. Lì era stata protagonista – suo malgrado – di alcuni dissidi con il collega Alberto Matano. La rete molto probabilmente ha dato ragione all’uomo e la Cuccarini è stata costretta a fare le valigie. La showgirl, però, ha trovato la De Filippi pronta a spalancarle le porte.

Esperimento riuscito. Lorella, che è già amata di suo, è entrata subito in simbiosi nel suo nuovo ruolo di professoressa e coach. Ma soprattutto è entrata in simbiosi con il pubblico del talent show. Nuovo giro, nuova corsa: la Cuccarini è stata riconfermata anche per la nuova edizione, dove pare possa ricoprire il ruolo di professoressa di canto, dopo l’esperienza nel ballo.