Sapete dove abita Stefano De Martino a 32 anni? Vi lascerà davvero senza fiato: di seguito tutti i dettagli

Stefano De Martino è un ballerino professionista e conduttore televisivo ed è molto amato dal pubblico italiano. Il napoletano ha iniziato la carriera come ballerino nel talent show Amici di Maria De Filippi, entrando poi nel cast come ballerino professionista e conduttore del daytime.

Dopo la gavetta nel talent show di Maria De Filippi, De Martino ha vestito i panni di presentatore televisivo, conducendo Made in Sud, La notte della Taranta, il Festival di Castrocaro (in coppia con l’ex moglie Belen Rodriguez) ed infine Stasera tutto è possibile. Di recente, invece, è stato richiamato da Maria De Filippi in qualità di giudice del serale di Amici.

Dove abita Stefano De Martino

De Martino è nato a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e nonostante il successo non ha mai lasciato definitivamente la sua madrepatria. Il conduttore televisivo è molto legato alle sue origini e quando può, soprattutto per le vacanze estive, torna a Napoli. L’ex ballerino di Amici ha un’abitazione sia a Napoli che a Milano, dove soggiorna per motivi lavorativi.

La casa a Milano è un vero e proprio bijoux. L’abitazione del conduttore televisivo si trova in una zona centralissima del capoluogo lombardo, Corso Garibaldi. La casa possiede un soggiorno molto spazioso e luminoso, dove prevalgono colori nettamente chiari, come ad esempio il bianco per le pareti. Il pavimento, invece, è rivestito con il parquet.

La zona giorno è divisa dalla zona notte da un arco dai dettagli molto raffinati. Nel corridoio, inoltre, è presente una libreria a muro, circondati da eleganti stucchi.

Tutta la casa è abbastanza illuminata grazie alle finestre grandi che si affacciano direttamente sulla strada. Il resto, però, è reso più luminoso dagli infissi e dai tendaggi bianchi, che riflettono la luce del sole.