L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è tornato single: rottura dolorosa per lui; i dettagli della notizia.

Una notizia inaspettata, quella trapelata negli ultimi giorni. Sembravano davvero felici insieme, ma per l’ex volto di Uomini e Donne non c’è stato lieto fine. Una rottura molto dolorosa per lui, che sta vivendo questo momento con grande sofferenza.

Scopriamo i dettagli della fine di questa storia, iniziata durante questa estate ma purtroppo già naufragata.

Uomini e Donne, è finita tra l’ex corteggiatore e la sua nuova compagna: grande sofferenza per lui

È finita tra Alessandro Basciano ed Erjona Sulejmani. I due si sono lasciati da ormai diversi giorni, dopo una storia durata qualche mese. Una rottura piuttosto dolorosa per l’ex tentatore ed ex corteggiatore di Uomini e Donne: come ha riportato anche Amedeo Venza, Alessandro sta molto male per la fine della sua relazione con la modella albanese, ex moglie del calciatore Blerim Dzemaili.

La coppia ha ufficializzato la loro storia a giugno, con post e dediche d’amore, dopo diverse voci e indiscrezioni sulla loro frequentazione. Una storia che, però, si è conclusa, con grande dolore dell’ex volto di Temptation Island e Uomini e Donne. Nelle sue stories di Instagram, Alessandro non ha nascosto di aver passato giorni a piangere, di aver perso kg e la voglia di sorridere: “Ho una sola parola: delusione”, ha scritto.

Brutto colpo per Basciano, diventato famoso grazie al ruolo di tentatore in Temptation Island. Nel villaggio aveva creato un bel feeling con Valeria Liberati, fidanzata di Ciavi: al termine del programma, però, la ragazza è tornata col suo compagno. Successivamente, ha corteggiato Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne: anche lì niente lieto fine per lui, dato che la tronista scelse il suo ‘rivale’ Daniele. Non possiamo che augurare ad Alessandro di riprendersi al più presto e di trovare quanto prima il vero amore.