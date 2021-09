GF VIP 6, chi è Samy Youssef: età, origini e dove l’abbiamo già visto

In questo articolo vi parliamo di uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip: Samy Youssef

Tutto pronto per la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show riapre la famigerata porta rossa. Dopo la vittoria nella scorsa edizione di Tommaso Zorzi, chi riuscirà a strappare l’ambito montepremi? Quest’anno il cast è abbastanza corposo. Tra i concorrenti figura anche Samy Youssef. Di seguito vi parliamo di lui, svelandovi tutte le curiosità sul nuovo concorrente del Grande Fratello Vip.

GF VIP 6, chi è Samy Youssef

Samy Youssef è uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Pochi lo conosceranno eppure Samy ha già partecipato ad un reality show molto famoso in Italia. Di seguito vi sveliamo la sua identità.

Samy è nato a Sharm el-Sheikh, in Egitto, il 15 settembre 1995. Ha 26 anni e di professione fa il modello. Youssef, infatti, lavora per un’importante azienda di moda. Alle sue spalle ha una storia da brividi. Egli, infatti, proviene da un posto deserto dell’Egitto e da piccolo soffriva molto la fame.

Il padre lo ha cacciato a forza sul barcone, con il quale, insieme a pochi superstiti, è riuscito ad approdare sulle coste di Trapani, in Sicilia. Su quel barcone vi erano quaranta persone e lui fu uno dei tre che riuscirono a sopravvivere alla traversata. Samy aveva solo quindici anni e una volta sbarcato nel nostro paese si è costruito da solo. Youssef è diventato uno dei più modelli più importanti del nostro paese. Grazie alla sua gavetta, oggi Samy riesce a mantenere la sua famiglia.

In Italia ha già partecipato ad un reality show molto famoso. Nel 2019, infatti, è entrato nel cast della seconda edizione di Temptation Island Vip. Nel “villaggio delle tentazioni”, però, non è riuscito a mettersi in luce, nonostante la sua bellezza disarmante. Adesso Samy ci riprova nella casa più spiata d’Italia. Al Grande Fratello Vip, Youssef potrà raccontare la sua storia molto emozionante e drammatica al tempo stesso.

Riguardo alla sua vita privata non sappiamo molto. Quando ha partecipato a Temptation Island Vip ovviamente era single, mentre adesso non sappiamo se il suo cuore sia impegnato o meno. È probabile, però, che Samy sia ancora single e soprattutto in cerca del vero amore. Riuscirà a trovarlo nella casa del Grande Fratello Vip?

Youssef è inoltre molto attivo su Instagram (@samyyoussefreal), dove conta più di mille seguaci. Le sue foto sono abbastanza apprezzate e i commenti sono quasi tutti positivi. Siamo sicuri che il modello egiziano piacerà al pubblico del GF VIP 6.